На Алтае поставили спектакль по роману Чингиза Айтматова

В Горно-Алтайске (столица Республики Алтай) состоялась премьера спектакля "Кабай" ("Колыбель"") по мотивам романа Чингиза Айтматова "И дольше века длится день". Постановку осуществил Национальный театр имени Павла Кучияк, за основу взяты глава "Легенда о Манкурте" и "Поэзия древних тюрков VI-XII веков".

Режиссером-постановщиком выступил заслуженный деятель искусств Калмыкии Баатр Колаев, художником-постановщиком – заслуженный художник России Валерий Тебеков, композитором – Азулай Тадинов. Перевод на алтайский язык осуществил заслуженный работник культуры Республики Алтай Николай Багыров. Постановка шла на алтайском языке с синхронным переводом на русский.

"Это спектакль о личной ответственности, о том, что каждый из нас творит историю, цепочка событий, вытекающих одна из другой. Наша память, словно пуповина, связывающая прошлое и настоящее. Премьеры прошли на высоком эмоциональном подъеме, зрители не смогли сдержать слез", - говорится в сообщении театра.

Как считает один из зрителей, председатель Государственного Собрания - Эл Курулутай Республики Алтай Артур Кохоев, проникновенная работа актеров, когда на сцене они не играют и просто живут, позволила зрителям получить максимум эмоций. Продуманная до мелочей режиссура спектакля, прекрасное звуковое сопровождение заставляют зрителя посмотреть другими глазами на историю народа, а также задуматься о будущем. Парламентарий считает, что на этот спектакль стоит сходить не только для того, чтобы прикоснуться к трогательной истории, которую рассказал Чингиз Айтматов, но и для того, чтобы задуматься над смыслом жизни, увидеть талантливую работу актеров.

Следующий показ запланирован на 25 апреля. Спектакли проходят с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил и норм.

Национальный драматический театр имени П. Кучияк, основы которого были заложены в 1936 году, занимает, как отмечается, одно из ведущих мест в развитии художественной культуры Республики Алтай, играет огромную роль в развитии алтайского языка, национальной драматургии. В творческой политике продолжает сложившиеся традиции, обращаясь к произведениям алтайских, российских, зарубежных драматургов, к классическому наследию мировой детской драматургии, к пьесам современных авторов. В текущем репертуаре - более 50 постановок, а с момента основания театра - около 250 спектаклей.