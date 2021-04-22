С 2022 года тарифы на электро- и теплоэнергию еще будут корректироваться

Новые тарифы на электроэнергию в Кыргызстане планируют ввести уже в текущем году. В дальнейшем, начиная с 2022 года, предлагается корректировка тарифов на электрическую и тепловую энергию для всех потребителей на уровень инфляции.

Минпромэнерго КР представил проект новой Среднесрочной тарифной политики.

Население:

1) Для жителей, проживающих в условиях высокогорья и отдаленных труднодоступных зонах предлагается

- отменить ежемесячную норму потребления электрической энергии в объеме 700 (1000) кВт ч в месяц;

- установить единый тариф на электрическую энергию на уровне 1,04 сом/кВт ч.

2) Для всех остальных бытовых потребителей за исключением указанных в пункте 3 также предлагается

- отменить норму потребления электроэнергии (за исключением ОЗП, в который будет увеличена до 1000 кВт ч). При этом тариф составит - 1,48 сом/кВтч.

- в ОЗП при потреблении свыше 1000 кВт ч в месяц – 2,29 сом/кВт ч.

3) Для семей, получающих пособия нуждающимся гражданам (в соответствии со списками министерства здравоохранения и социального

развития КР) предлагается

- применять тариф в размере 0,74 сом/кВт ч.

Насосные станции:

Для насосных станций и скважин, обеспечивающих население питьевой водой и водой для полива сельскохозяйственных угодий, а также

используемых для нужд канализационного хозяйства, тариф на электроэнергию предлагается

- установить на уровне 1,48 сом/кВт ч.

Электрический транспорт:

Для городского электрического транспорта тариф на электроэнергию предлагается

- установить в размере 1,68 сом/кВт ч.

Детские учреждения интернатного типа, стационарные и полустационарные учреждения для инвалидов и/или пожилых граждан:

- тариф на электроэнергию предлагается установить в размере 1,68 сом/кВт ч.

Прочие небытовые потребители (промышленные, сельскохозяйственные, бюджетные и прочие потребители):

- предлагается установить в размере 2,38 сом/кВт ч.

Золоторудные месторождения, литейные цеха, субъекты майнинга (криптовалюта):

- предлагается применять повышающий коэффициент к соответствующим тарифам на электроэнергию.