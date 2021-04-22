Погода
$ 84.79 - 84.90
€ 101.05 - 102.30

С 2022 года тарифы на электро- и теплоэнергию еще будут корректироваться

157  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Новые тарифы на электроэнергию в Кыргызстане планируют ввести уже в текущем году. В дальнейшем, начиная с 2022 года, предлагается корректировка тарифов на электрическую и тепловую энергию для всех потребителей на уровень инфляции.

Минпромэнерго КР представил проект новой Среднесрочной тарифной политики.

Население:

1) Для жителей, проживающих в условиях высокогорья и отдаленных труднодоступных зонах предлагается

- отменить ежемесячную норму потребления электрической энергии в объеме 700 (1000) кВт ч в месяц;

- установить единый тариф на электрическую энергию на уровне 1,04 сом/кВт ч.

2) Для всех остальных бытовых потребителей за исключением указанных в пункте 3 также предлагается

- отменить норму потребления электроэнергии (за исключением ОЗП, в который будет увеличена до 1000 кВт ч). При этом тариф составит - 1,48 сом/кВтч.

- в ОЗП при потреблении свыше 1000 кВт ч в месяц – 2,29 сом/кВт ч.

3) Для семей, получающих пособия нуждающимся гражданам (в соответствии со списками министерства здравоохранения и социального

развития КР) предлагается

- применять тариф в размере 0,74 сом/кВт ч.

Насосные станции:

Для насосных станций и скважин, обеспечивающих население питьевой водой и водой для полива сельскохозяйственных угодий, а также

используемых для нужд канализационного хозяйства, тариф на электроэнергию предлагается

- установить на уровне 1,48 сом/кВт ч.

Электрический транспорт:

Для городского электрического транспорта тариф на электроэнергию предлагается

- установить в размере 1,68 сом/кВт ч.

Детские учреждения интернатного типа, стационарные и полустационарные учреждения для инвалидов и/или пожилых граждан:

- тариф на электроэнергию предлагается установить в размере 1,68 сом/кВт ч.

Прочие небытовые потребители (промышленные, сельскохозяйственные, бюджетные и прочие потребители):

- предлагается установить в размере 2,38 сом/кВт ч.

Золоторудные месторождения, литейные цеха, субъекты майнинга (криптовалюта):

- предлагается применять повышающий коэффициент к соответствующим тарифам на электроэнергию.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/399957
Теги:
Минэнергопром, отключение электроэнергии, промышленность, тарифы, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  