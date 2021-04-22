Сегодня в Кыргызстан поступит первая партия российской вакцины "Спутник V"

Сегодня в Кыргызстан из России прибудет первая партия вакцины против коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба посольства РФ в КР.

"22 апреля в 15:15 часов в Бишкек прибывает первая партия российской вакцины "Спутник V" в количестве 20 тысяч доз. Поставка осуществляется в рамках договоренностей, достигнутых в ходе визита президента Садыра Жапарова в Москву 24-25 февраля 2021 г.", - говорится в сообщении.

Церемония передачи состоится в аэропорту "Манас" с участием посла России Николая Удовиченко, первого вице-премьер министра Кыргызстана Артема Новикова.