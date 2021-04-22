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Сегодня в Кыргызстан поступит первая партия российской вакцины "Спутник V"

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- Оксана Гут
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Сегодня в Кыргызстан из России прибудет первая партия вакцины против коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба посольства РФ в КР.

"22 апреля в 15:15 часов в Бишкек прибывает первая партия российской вакцины "Спутник V" в количестве 20 тысяч доз. Поставка осуществляется в рамках договоренностей, достигнутых в ходе визита президента Садыра Жапарова в Москву 24-25 февраля 2021 г.", - говорится в сообщении.

Церемония передачи состоится в аэропорту "Манас" с участием посла России Николая Удовиченко, первого вице-премьер министра Кыргызстана Артема Новикова.


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URL: https://www.vb.kg/399961
Теги:
вакцина, Россия, Кыргызстан, коронавирус, карантин, пандемия
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