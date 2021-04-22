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В Казани кыргызстанец попался с наркотиками

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- Евгений Денисенко
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В столице Татарстана взят под стражу 27-летний гражданин Кыргызстана. Установлено, что он занимался в городе закладкой доз наркотиков, рассказали в Управлении МВД России по Казани.

Кыргызстанца остановили около полуночи сотрудники патрульно-постовой службы. У них, как отметили в УВД, были основания полагать, что этот человек причастен к противоправным деяниям, на основании чего и было принято решение о проведении личного досмотра. В кармане у подозреваемого полицейские обнаружили 13 свертков, обмотанных черной полимерной лентой. Выяснилось, что они предназначались для закладок с целью реализации наркотика.

"На место преступления была направлена следственно-оперативная группа. Молодой человек признался, что до этого успел оборудовать тайники в нескольких местах. Пройдя по указанным подозреваемым координатам, полицейские нашли еще 18 свертков. Все обнаруженные предметы были изъяты и направлены на экспертизу. Исследование показало, что вещество массой 32,89 г содержит в своем составе синтетическое наркотическое средство мефедрон", - сообщают в УВД по Казани.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по. статье 228.1 УК РФ "Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов… в крупном размере". Задержанный признал свою вину в содеянном. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от десяти до двадцати лет и штраф в размере до одного миллиона рублей.


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URL: https://www.vb.kg/399967
Теги:
наркотики, Россия, Кыргызстан, Мигрант
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