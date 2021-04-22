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Экс-замглавы Минздрава Мадамин Каратаев получил новую должность

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- Оксана Гут
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Сегодня, 22 апреля министр здравоохранения и социального развития КР Алымкадыр Бейшеналиев представил коллективам Национального центра онкологии и гематологии и Национального центра фтизиатрии новых руководителей. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава и соцразвития КР.

Согласно распоряжению премьер-министра КР директором НЦОиГ назначена Султангазиева Бактыгуль Бекбоевна, директором НЦФ назначен Каратаев Мадамин Мусаевич.

Также, главой Департамента профилактики заболеваний и санитарно-эпидемиологического надзора при МЗиСР накануне стал Абдыкадыров Султан Абдылдаевич.

Напомним, Мадамин Каратаев был уволен месяц назад с должности замглавы Минздрава. "За то, что не работал", - объяснял тогда министр.


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URL: https://www.vb.kg/399973
Теги:
кадры, назначение, Кыргызстан, коронавирус, карантин, Минздрав
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