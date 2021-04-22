Экс-замглавы Минздрава Мадамин Каратаев получил новую должность

Сегодня, 22 апреля министр здравоохранения и социального развития КР Алымкадыр Бейшеналиев представил коллективам Национального центра онкологии и гематологии и Национального центра фтизиатрии новых руководителей. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава и соцразвития КР.

Согласно распоряжению премьер-министра КР директором НЦОиГ назначена Султангазиева Бактыгуль Бекбоевна, директором НЦФ назначен Каратаев Мадамин Мусаевич.

Также, главой Департамента профилактики заболеваний и санитарно-эпидемиологического надзора при МЗиСР накануне стал Абдыкадыров Султан Абдылдаевич.

Напомним, Мадамин Каратаев был уволен месяц назад с должности замглавы Минздрава. "За то, что не работал", - объяснял тогда министр.