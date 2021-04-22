Взял авто в аренду и заложил в ломбард. Милиция задержала подозреваемого

Оперативниками столичной милиции задержан подозреваемый в совершении мошенничества. Об этом сообщает УВД Ленинского района.

Как отмечается, 20 апреля 2021 года в милицию обратился гражданин А.А. с просьбой принять меры в отношении малознакомого мужчины по имени "Ш".

- Он 8 декабря 2020 года примерно в 20:00 часов под предлогом аренды завладел автомашиной марки "Хонда Фит", стоимостью 4 тысячи 400 долларов США. И в этот же день заложил транспортное средство в ломбард за 55 тысяч сомов.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Ленинского района и начато досудебное производство по статье 204 (Мошенничество) УК КР.

- Оперативниками криминальной УВД Ленинского района на территории столицы задержан подозреваемый С.Ш., 1982 года рождения. В порядке статьи 98 УПК КР он водворен в ИВС. Помимо этого, в УВД Ленинского района поступило еще две письменных заявлений граждан с просьбой привлечь задержанного С.Ш. к ответственности за совершение аналогичных преступлений, где ущерб в данное время устанавливается, - говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению возможной причастности задержанного к другим фактам преступлений.