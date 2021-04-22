"Сад памяти". В Бишкеке высадили деревья в память о подвиге воинов ВОВ

В Бишкеке состоялась торжественная церемония посадки деревьев, приуроченная к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Как отмечается, 76 деревьев, в том числе 28 в – в память о бессмертном подвиге воинов-панфиловцев, высажены в рамках международной акции "Сад памяти".

- В церемонии приняли участие представители государственных органов Кыргызстана, посольства РФ в КР, Российской авиабазы "Кант", Кыргызского общества блокадников Ленинграда, а также преподаватели и студенты столичных вузов. Международная акция "Сад памяти" стартовала в 2020 году. Ее организатором выступает Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы". За три месяца прошлого года (с марта по июнь) участниками проекта были высажены 27 миллионов деревьев во всех регионах России. В этом году акция обрела международный характер, - говорится информации Фонда "Евразийцы - новая волна".

Отметим, организаторами мероприятия также выступил Фонд "Евразийцы – новая волна" в партнерстве с Министерством обороны Кыргызской Республики и мэрией Бишкека.