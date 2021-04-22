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Соцсети и мессенджеры вновь призывали взять под госконтроль

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- Виктория Гунгер
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Вопрос необходимости госконтроля над интернетом, соцсетями и мессенджерами встал на повестку дня для национальных государств после серии государственных переворотов, известных нам под общим названием "арабская весна", именно в те годы появился новый политический термин "твиттерная революция". Об этом на международной онлайн-конференция на тему: "Социальные сети как инструмент влияния на сознание молодежи" сообщил кандидат исторических наук Павел Дятленко.

По его словам, в условиях цифровизации стратегическое значение для сохранения суверенитета страны и защиты интересов граждан приобретает контроль государства над критически важной информационной инфраструктурой, включая соцсети и их национальные сегменты.

- К настоящему времени в мире уже накоплен богатый опыт разумного государственного регулирования функционирования соцсетей. Свой собственный опыт имеется и в постсоветских странах. К примеру, Россия обязывает транснациональные технологические корпорации к исполнению норм национального законодательства на территории РФ, страны Центральной Азии и Белоруссия постепенно выстраивают свои модели контроля соцсетей и защиты персональных данных граждан. В Кыргызстане вопросы информационной безопасности отражены в ряде документов: это законы "Об информатизации", "О внесении изменений в Закон КР "Об информатизации""; концепции об информационной безопасности КР на 2019-2023 и цифровой трансформации "Цифровой Кыргызстан" 2019-2023 и др.", - подчеркнул Дятленко.

Отметим, организатором конференции выступил Фонд "Евразийцы – новая волна".


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URL: https://www.vb.kg/399976
Теги:
социальные сети, безопасность, Кыргызстан
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