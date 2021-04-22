Женщина инсценировала ограбление, боясь говорить мужу о потраченных деньгах

Жительница г. Токмок с бывшем мужем инсценировала разбойное нападение на саму себя. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

29 декабря 2020 года в ОВД г. Токмок с заявлением по факту разбойного нападения обратилась местная жительница 42-летняя гр. Э.Г. Со слов потерпевшей, к ней в квартиру ворвались двое неизвестных лиц в масках с оружием, применили физическую силу, связали ее руки веревкой, а рот скотчем и завладели деньгами в сумме 5 тысяч долларами США. После скрылись в неизвестном направлении.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП ОВД г. Токмок по признакам преступления предусмотренного ст.202 (разбой) УК Кыргызской Республики. Было начато досудебное производство. Назначены необходимые экспертизы.

В ходе проведения необходимых следственно-оперативных мероприятий сотрудниками СКМ ГУВД Чуйской области и СКМ ОВД г. Токмок выяснилось, что разбойное нападение было инсценировано со стороны потерпевшей совместно с ее бывшем мужем. Сотрудники милиции доставили в ОВД района 42-летнюю Э.Г. и 39-летнего С.О.

"Они во время следствии признались во всем и рассказали, что заранее обговорили сценарий преступления и распределили между собой роли. Выяснилось, что женщина истратила на свои нужды деньги, которые отправил ей нынешний муж находящийся на заработках за границей. Она, боясь сказать ему об этом, инсценировали факт разбойного нападения", - рассказывают в ведомстве.

Следственные мероприятия продолжаются, по итогам которых материалы дела будет направлены в суд.