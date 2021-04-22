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"Деструктивные силы используют соцсети для вербовки. Нужен контроль"

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- Виктория Гунгер
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В целях защиты государственных интересов необходимо проводить политику эффективного регулирования интернет-пространства с учетом сохранения демократических ценностей общества. Важно усилить меры по обеспечению информационной и национальной безопасности. Об этом на международной онлайн-конференция на тему: "Социальные сети как инструмент влияния на сознание молодежи" сообщил эксперт по вопросам государственного управления Алмаз Насыров.

Эксперт отметил, что в Кыргызстане свыше 60% населения имеют доступ к скоростному интернету и являются активными пользователями социальных сетей.

- Это очень хорошая площадка для межличностной коммуникации и профессионального роста, однако "нравятся" социальные сети и запрещенным организациям. Они используют их в качестве порталов для распространения деструктивных идей и вербовки в свои ряды, - уверен Насыров.

Отметим, организатором конференции выступил Фонд "Евразийцы – новая волна"


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URL: https://www.vb.kg/399979
Теги:
социальные сети, терроризм, информационные технологии, Кыргызстан
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