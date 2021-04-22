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Эксперт из Белоруси призвал КР к объединению в сфере инфобезопасности

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- Виктория Гунгер
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Telegram-каналы, созданные для дестабилизации обстановки в Белоруссии, выполнили свои задачи в полной мере. Мы увидели, что блокирование мессенджера – сложный и длительный процесс, а завести канал очень легко. Об этом на международной онлайн-конференция на тему: "Социальные сети как инструмент влияния на сознание молодежи" сообщил директор Центра изучения перспектив интеграции ЕАЭС (Белоруссия) Дмитрий Беляков.

По его словам, подобные каналы позволяют пересылать и публиковать сообщения большого размера. На фоне такой активности национальные СМИ Белоруссии просто проиграли.

- Но почему так интересны подобные стримы? Потому что неподготовленная картинка и живая речь создают эффект присутствия. У блогеров нужно учиться работать с аудиторией. Государственные органы должны работать с эффективными инструментами, - отметил Беляков.

При этом он подчеркнул, что сегодня в стране принят закон, согласно которому запрещается вести стримы с несанкционированных акций.

- Но работа в сфере информационной безопасности не может быть на этом завершена. Госресурс ограничен, важно взаимодействовать всем нашим странам, - добавил Дмитрий Беляков.

Отметим, организатором конференции выступил Фонд "Евразийцы – новая волна"


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URL: https://www.vb.kg/399980
Теги:
Беларусь, социальные сети, безопасность, Кыргызстан
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