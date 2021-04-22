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В Бишкеке отметили день рождения Владимира Ленина

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- Бакыт Басарбек
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Сегодня, 22 апреля 2021 года, Союз коммунистов Кыргызстана принял участие в праздновании 151-й годовщины со дня рождения Владимира Ильича Ленина. В Бишкеке активисты организации возложили цветы к памятнику великому мыслителю и революционеру. Об этом сообщает пресс-служба политобъединения.

"Союз коммунистов уверен, что ленинские идеи не только оказали решающее влияние на историю прошлого века, но и продолжают сохранять свою актуальность. Это напрямую касается нашей страны. Вступление Кыргызстана на капиталистический путь развития обернулось трагедией. Фактически потерян громадный потенциал, созданный за годы Советской власти, - развитая промышленность и наука, высокая культура, социальная система в интересах всех трудящихся.

Все язвы капитализма, о которых писал Ленин, а до него Маркс и Энгельс, оказались реалиями нашей жизни. Большинство населения живет в состоянии бедности, а его труд создает богатства для небольшой кучки толстосумов. И неравенство только растет, приближая Кыргызстан к беднейшим странам третьего мира.

Такой несправедливый порядок не нормален и не вечен. Гений Ленина и воля партии большевиков, сумевшей повести за собой трудящихся, создали Советский Союз. Социалистический путь вывел миллионы людей из бедности и отсталости, открыл возможности полноценного развития личности.

Сегодня наш выбор ограничен – либо деградация и обнищание при капитализме, либо возрождение при социализме. Но для этого трудящиеся должны сплотиться и осознать свои интересы. Как подчеркивал Ленин, социалистические преобразования возможны только при "самостоятельном историческом творчестве большинства населения, прежде всего большинства трудящихся". И в этом заключается великое значение ленинских идей для Кыргызстана", - говорится в сообщении Союза коммунистов Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/399981
Теги:
Исхак Масалиев, Бишкек
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