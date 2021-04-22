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"Именно соцсети часто способствовали религиозному и этническому насилию"

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- Виктория Гунгер
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Специалисты по безопасности отмечают, что организация беспорядков в России и нападение на здание Капитолия США в этом году – это лишь немногие из примеров насилия, которое в значительной степени разжигалось именно в социальных сетях. Об этом на международной онлайн-конференция на тему: "Социальные сети как инструмент влияния на сознание молодежи" сообщил политолог Дмитрий Орлов.

Он отметил, что в других странах мира соцсети способствовали религиозному и этническому насилию.

- Достаточно вспомнить агрессию против мусульман Индии и этнической группы рохинджа в Мьянме. Первыми, скажем так, "натурными испытаниями" социальных сетей можно считать акции протеста в Иране в 2009 году, но они прошли для широкой публики незамеченными и широко их не обсуждали. Затем случилась революция в Тунисе и Египте, а позже – в Ливии и на Украине. Дезинформация, в том числе о пандемии COVID-19, в интернете также распространяется очень быстро. Поэтому о контроле государства над популярными соцсетями говорят уже во многих странах мира, - подчеркнул Дмитрий Орлов.

Отметим, организатором конференции выступил Фонд "Евразийцы – новая волна".


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URL: https://www.vb.kg/399982
Теги:
социальные сети, терроризм, безопасность, Кыргызстан
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