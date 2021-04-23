Молодёжь в КР привлекают Instagram, Telegram, людей постарше – Facebook

С развитием цифровых технологий и различных интернет-платформ все больше молодежи заменяют общение с реальными людьми на виртуальное. Об этом на международной онлайн-конференция на тему: "Социальные сети как инструмент влияния на сознание молодежи" сообщила представительница молодежи, студентка Аян Карасартова.

По ее словам, социальные сети диктуют нам, какими быть, как выглядеть и что читать, чтобы быть достойными популярности в своем круге общения и в обществе в целом.

- Жизнь в сети кажется молодежи привлекательнее и легче, чем жизнь реальная, поэтому она так много времени проводит за телефоном или планшетом. Социальные сети дают возможность показать себя аудитории, приукрасить, если что не так, самоутвердиться, - подчеркнула она.

По мнению студентки, WhatsApp – мессенджер №1 в Европе и Азии, Viber популярен в Таджикистане. В Кыргызстане представители шоу-бизнеса и политики используют Twitter, а Facebook – люди старшего поколения. Молодёжь привлекают Instagram, Telegram и Vkontakte

Отметим, организатором конференции выступил Фонд "Евразийцы – новая волна"