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Круглосуточный локдаун вводят в Турции

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Власти Турции вводят круглосуточный комендантский час с 23 по 25 апреля на фоне резкого увеличения числа заражений коронавирусом в стране, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт турецкого МВД.

"В связи с тем, что 23 апреля является государственным праздником - Днем национальной независимости и детей, на этой неделе ограничение выхода на улицу начнется в 19:00 22 апреля и закончится в 05:00 26 апреля", - говорится в сообщении.

Во время действия комендантского часа граждане Турции могут покидать свои дома только для посещения продуктовых магазинов и аптек с 10:00 до 17:00, визитов к врачам и выгула собак.

Ранее глава минздрава Турции заявил о самом сложном периоде, который переживает страна с начала пандемии коронавируса. В стране был зафиксирован максимальный с начала пандемии коронавируса суточный прирост заболеваемости.


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URL: https://www.vb.kg/399984
Теги:
Турция, карантин
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