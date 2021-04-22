Круглосуточный локдаун вводят в Турции

Власти Турции вводят круглосуточный комендантский час с 23 по 25 апреля на фоне резкого увеличения числа заражений коронавирусом в стране, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт турецкого МВД.

"В связи с тем, что 23 апреля является государственным праздником - Днем национальной независимости и детей, на этой неделе ограничение выхода на улицу начнется в 19:00 22 апреля и закончится в 05:00 26 апреля", - говорится в сообщении.

Во время действия комендантского часа граждане Турции могут покидать свои дома только для посещения продуктовых магазинов и аптек с 10:00 до 17:00, визитов к врачам и выгула собак.

Ранее глава минздрава Турции заявил о самом сложном периоде, который переживает страна с начала пандемии коронавируса. В стране был зафиксирован максимальный с начала пандемии коронавируса суточный прирост заболеваемости.