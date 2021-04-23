Выставка книжных сокровищ открывается в Кыргызском доме-музее полководца

В Кыргызском государственном мемориальном доме-музее Михаила Фрунзе, 23 апреля 2021 года, в 11:00 в экспозиционном зале на первом этаже открывается книжная выставка "Фрунзе и литература", приуроченная ко Всемирному дню книги и авторского права. Об этом VB.KG сообщил директор музея Бакытбек Бакчиев.

Настоящее открытие этой выставки – обнаруженный "Вечерним Бишкеком" в фондах музея экслибрис одного из первых старост города Пишпека Алексея Дмитриевича Пушникова на экземпляре санкт-петербургского ежемесячного иллюстрированного журнала для детей школьного возраста "Детское чтение".

Представлено и еще несколько редких изданий XIX века.

Редкостями давно стали и многие книги советской эпохи, посвященные Михаилу Фрунзе.

- Спешите на выставку, она продлится до 30 апреля! – приглашает бишкечан и гостей столицы Бакытбек Бакчиев.

Как подчеркивают Назира Курманалиева и другие сотрудники музея, особое место на выставке отведено произведениям Михаила Фрунзе, посвященным военному искусству, тактике и стратегии в военном деле.