Погода
$ 84.79 - 84.90
€ 101.05 - 102.30

Выставка книжных сокровищ открывается в Кыргызском доме-музее полководца

279  0
- Александр Тузов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызском государственном мемориальном доме-музее Михаила Фрунзе, 23 апреля 2021 года, в 11:00 в экспозиционном зале на первом этаже открывается книжная выставка "Фрунзе и литература", приуроченная ко Всемирному дню книги и авторского права. Об этом VB.KG сообщил директор музея Бакытбек Бакчиев.

Настоящее открытие этой выставки – обнаруженный "Вечерним Бишкеком" в фондах музея экслибрис одного из первых старост города Пишпека Алексея Дмитриевича Пушникова на экземпляре санкт-петербургского ежемесячного иллюстрированного журнала для детей школьного возраста "Детское чтение".

Представлено и еще несколько редких изданий XIX века.

Редкостями давно стали и многие книги советской эпохи, посвященные Михаилу Фрунзе.

- Спешите на выставку, она продлится до 30 апреля! – приглашает бишкечан и гостей столицы Бакытбек Бакчиев.

Как подчеркивают Назира Курманалиева и другие сотрудники музея, особое место на выставке отведено произведениям Михаила Фрунзе, посвященным военному искусству, тактике и стратегии в военном деле.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/399987
Теги:
военная служба, выставка, книги, музей, Фрунзе
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  