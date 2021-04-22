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В Кыргызстан доставили российскую вакцину "Спутник V"

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- Бакыт Басарбек
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В Кыргызскую Республику доставили 20 тысяч доз российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V". Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Отметим, что вакцина была в доставлена рамках договоренностей, достигнутых в ходе визита Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Российскую Федерацию 24-25 февраля текущего года.

В церемонии передачи вакцины приняли участие первый вице-премьер-министр Кыргызской Республики Артем Новиков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Кыргызской Республике Николай Удовиченко и министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.

"Договоренность о поставке российской вакцины "Спутник V" была достигнута на высшем уровне в ходе ранее состоявшегося визита Президента Кыргызской Республики в Российскую Федерацию. Часть груза, которую предоставила российская сторона, идет на гуманитарной основе. Это очень большой знак доверия, сотрудничества, союзничества и стратегического партнерства, которые существуют между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией. Кыргызская сторона выражает благодарность руководству Российской Федерации за оперативное решение вопроса, несмотря на большое количество заказов по всему миру и проведение кампании по вакцинации населения в Российской Федерации", - отметил первый вице-премьер-министр Артем Новиков.

Министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев выразил надежду, что к июню текущего года ситуация с производством вакцин в Российской Федерации улучшится и в республику по новому графику будут поставлять большее количество вакцин для населения в рамках стратегического партнерства и на гуманитарной основе.

Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Кыргызской Республике Николай Удовиченко в свою очередь отметил, что потребовалось определенное время для формирования поставки партии вакцин в республику.

"Убежден, что по мере наращивания производства вакцины "Спутник V", объемы поставок будут расширяться и страна сможет встретить следующий осенний период в полной готовности", - сказал посол.

Отметим, что в ближайшее время начнется вакцинация населения вакциной "Спутник V" для профилактики коронавирусной инфекции.


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URL: https://www.vb.kg/399988
Теги:
вакцина, Россия, Кыргызстан
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