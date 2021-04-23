Погода
$ 84.79 - 84.90
€ 101.05 - 102.30

Успей сказать спасибо ветеранам!

281  0
- Надежда Хохлова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке есть добрая традиция - 9 Мая горожане ходят в гости к ветеранам и труженикам тыла. Делят радость от Дня победы, смотрят фронтовые фотоальбомы, слушают рассказы пока еще живых свидетелей Великой Отечественной войны. Это особенный день, и подготовка к нему тоже особенная. Она уже началась - вливайтесь!

Уже десять лет в столице проходит акция, которую начали волонтеры интернет–форума Diesel.elcat.kg. В 2011 году они просто купили цветы и вышли на площадь Ала–Тоо поздравить ветеранов, которые тогда еще могли ходить. А уже на следующий год приняли решение собрать вкусные подарки и навестить ветеранов дома. Сначала все было спонтанно, но со временем акция стала четко организованной и масштабной. Районные советы ветеранов дали контакты участников боевых действий, тружеников тыла, блокадников, детей и подростков войны. Так и сформировался длинный список "дизельских" ветеранов - в него вошли все, кто знал войну и был еще в живых.

К сожалению, с каждым годом этот список редеет, сейчас в нем осталось только 190 человек. У каждого постоянного участника акции есть свои любимые ветераны, к которым они приезжают в гости из года в год. И с замиранием сердца ждут - остались ли они в списках живых? Смогут ли они еще раз сказать им "спасибо"?

- Количество ветеранов, оставшихся в живых, мы будем знать только после обзвона, в конце апреля. Могу сказать, потери есть, как ни печально это осознавать. Всегда стараемся записывать на видео наши посещения, чтобы истории и голоса ветеранов как можно дольше оставались в нашей памяти. Очень хотим, чтобы каждый из вас почувствовал и узнал все из первых уст, - рассказала об акции руководитель общественного движения "Ветераны 365" Зинаида Аликулова.

Традиционно горожане едут к ветеранам с подарками. На них–то и ведется сейчас сбор средств. Нужно двести тысяч сомов на 190 продуктовых пакетов. С каждым годом становится все труднее пополнять "копилку памяти" - основной сбор приходится на последние дни перед праздником.

- Мы не знаем заранее, на какую сумму можем рассчитывать. Но ведь нельзя поехать к ветеранам, тем более в их главный праздник, с подарками, которые собрали абы как! Мы всегда спрашиваем у наших подопечных, что бы им хотелось поесть? И формируем пакеты так, чтобы порадовать ветеранов. Поэтому очень просим - если есть возможность, помогите нам финансово уже сейчас, ведь закуп продуктов и их фасовка требуют времени, - просит соорганизатор акции, активист "Дизель–форума" и журналист Мария Орлова.

Но даже если вы не можете поучаствовать в акции финансово, обязательно присоединяйтесь к развозу подарков 9 Мая. Берите детей - ведь у них может и не быть другой возможности услышать живую историю о войне. "Вечерка" всегда оказывала информационную поддержку этой акции, и в этот раз мы также приглашаем всех принять участие в ней. Это важно - в первую очередь для нас самих!

Поучаствовать в акции можно несколькими способами:

самостоятельно закупить одну из позиций в списке продпакета, его вы видите на этой странице. Важно, чтобы это было 190 одинаковых единиц товара;

перечислить деньги на приобретение продуктов и цветов на мобильный кошелек "ЭЛСОМ" 0555 175 185;

сделать банковский перевод - вот реквизиты:общественный благотворительный фонд "Ветераны 365" БЦФ ОАО "Оптима Банк" р/с 1091820057850151 БИК 109018

Для удобства перевода подключили номера карт:

"Сбербанк": +79313394184

"Оптима банк": 4169 5853 4158 4778

"Демир банк": 4215 8901 1166 4865Также для клиентов "РСК Банк" в мобильном банкинге RSK24 "РСК Банка" в разделе

"Благотворительность" появилась иконка фонда "Ветераны365".

передать помощь лично в руки, связавшись с организаторами акции по телефонам: 0 (555) 226–227 (Зинаида), 0 (772) 317–733 (Галина), 0 (555) 175–185 (Мария).

В продовольственном пакете будет:

курица/полуфабрикаты.

Консервы (рыбные).

Тушенка "Кублей".

Колбаса (докторская/ветчина) - 0,5 кг.

Сыр голландский - 250 гр.

Масло сливочное - 1 уп. Печенье - 0,5 кг.

Конфеты шоколадные - 0,5 кг.

Сгущенное молоко - 0,5 л.

Вафли - 0,5 кг.

Пряники - 0,5 кг.

Масло растительное - 1л.

Чай черный/зеленый - 1 уп.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/399990
Теги:
ветераны, День Победы
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  