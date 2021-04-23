Успей сказать спасибо ветеранам!

В Бишкеке есть добрая традиция - 9 Мая горожане ходят в гости к ветеранам и труженикам тыла. Делят радость от Дня победы, смотрят фронтовые фотоальбомы, слушают рассказы пока еще живых свидетелей Великой Отечественной войны. Это особенный день, и подготовка к нему тоже особенная. Она уже началась - вливайтесь!

Уже десять лет в столице проходит акция, которую начали волонтеры интернет–форума Diesel.elcat.kg. В 2011 году они просто купили цветы и вышли на площадь Ала–Тоо поздравить ветеранов, которые тогда еще могли ходить. А уже на следующий год приняли решение собрать вкусные подарки и навестить ветеранов дома. Сначала все было спонтанно, но со временем акция стала четко организованной и масштабной. Районные советы ветеранов дали контакты участников боевых действий, тружеников тыла, блокадников, детей и подростков войны. Так и сформировался длинный список "дизельских" ветеранов - в него вошли все, кто знал войну и был еще в живых.

К сожалению, с каждым годом этот список редеет, сейчас в нем осталось только 190 человек. У каждого постоянного участника акции есть свои любимые ветераны, к которым они приезжают в гости из года в год. И с замиранием сердца ждут - остались ли они в списках живых? Смогут ли они еще раз сказать им "спасибо"?

- Количество ветеранов, оставшихся в живых, мы будем знать только после обзвона, в конце апреля. Могу сказать, потери есть, как ни печально это осознавать. Всегда стараемся записывать на видео наши посещения, чтобы истории и голоса ветеранов как можно дольше оставались в нашей памяти. Очень хотим, чтобы каждый из вас почувствовал и узнал все из первых уст, - рассказала об акции руководитель общественного движения "Ветераны 365" Зинаида Аликулова.

Традиционно горожане едут к ветеранам с подарками. На них–то и ведется сейчас сбор средств. Нужно двести тысяч сомов на 190 продуктовых пакетов. С каждым годом становится все труднее пополнять "копилку памяти" - основной сбор приходится на последние дни перед праздником.

- Мы не знаем заранее, на какую сумму можем рассчитывать. Но ведь нельзя поехать к ветеранам, тем более в их главный праздник, с подарками, которые собрали абы как! Мы всегда спрашиваем у наших подопечных, что бы им хотелось поесть? И формируем пакеты так, чтобы порадовать ветеранов. Поэтому очень просим - если есть возможность, помогите нам финансово уже сейчас, ведь закуп продуктов и их фасовка требуют времени, - просит соорганизатор акции, активист "Дизель–форума" и журналист Мария Орлова.

Но даже если вы не можете поучаствовать в акции финансово, обязательно присоединяйтесь к развозу подарков 9 Мая. Берите детей - ведь у них может и не быть другой возможности услышать живую историю о войне. "Вечерка" всегда оказывала информационную поддержку этой акции, и в этот раз мы также приглашаем всех принять участие в ней. Это важно - в первую очередь для нас самих!

Поучаствовать в акции можно несколькими способами:

самостоятельно закупить одну из позиций в списке продпакета, его вы видите на этой странице. Важно, чтобы это было 190 одинаковых единиц товара;

перечислить деньги на приобретение продуктов и цветов на мобильный кошелек "ЭЛСОМ" 0555 175 185;

сделать банковский перевод - вот реквизиты:общественный благотворительный фонд "Ветераны 365" БЦФ ОАО "Оптима Банк" р/с 1091820057850151 БИК 109018

Для удобства перевода подключили номера карт:

"Сбербанк": +79313394184

"Оптима банк": 4169 5853 4158 4778

"Демир банк": 4215 8901 1166 4865Также для клиентов "РСК Банк" в мобильном банкинге RSK24 "РСК Банка" в разделе

"Благотворительность" появилась иконка фонда "Ветераны365".

передать помощь лично в руки, связавшись с организаторами акции по телефонам: 0 (555) 226–227 (Зинаида), 0 (772) 317–733 (Галина), 0 (555) 175–185 (Мария).

В продовольственном пакете будет:

курица/полуфабрикаты.

Консервы (рыбные).

Тушенка "Кублей".

Колбаса (докторская/ветчина) - 0,5 кг.

Сыр голландский - 250 гр.

Масло сливочное - 1 уп. Печенье - 0,5 кг.

Конфеты шоколадные - 0,5 кг.

Сгущенное молоко - 0,5 л.

Вафли - 0,5 кг.

Пряники - 0,5 кг.

Масло растительное - 1л.

Чай черный/зеленый - 1 уп.