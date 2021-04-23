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И.о. мэра Бишкека Бактыбек Кудайбергенов получил вакцину от коронавируса

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- Оксана Гут
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Накануне исполняющий обязанности мэра города Бишкек Бактыбек Кудайбергенов получил вакцину от коронавирусной инфекции китайского производства "Синофарм". Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

"Дорогие горожане! Вакцинация проходит на добровольной основе, каждый желающий может получить ее! Призываем вас к пониманию и гражданской солидарности, вакцина - забота о себе и близких", - призвали в муниципалитете.

По всем вопросам относительно вакцинации можно обратиться в отдел иммунопрофилактики ЦГСЭН: 546521, 546104.

Напомним, что 19 марта Республиканский центр иммунопрофилактики получил 150 тысяч доз вакцины китайского производителя Beijing Institute of Biological Product Co.Ltd (инактивированная вакцина "Синофарм"). Вакцинация проводится двукратно, с интервалом в 25-28 дней. Побочных проявлений после иммунизации данной вакциной не зарегистрировано.


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URL: https://www.vb.kg/399991
Теги:
вакцина, Бишкек, Кыргызстан, мэр, коронавирус, карантин, мэрия
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