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Узбекистанцев предупредили о значительном росте цен на продукты питания

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Центральный банк предупредил узбекистанцев о возможности значительного роста цен на некоторые основные продукты питания, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на данные регулятора.

"Значительный рост цен на некоторые основные продукты питания в краткосрочной перспективе объясняется с одной стороны низким урожаем и ростом цен на внешних рынках из-за ограничений, введенных некоторыми странами на экспорт, а с другой – высоким уровнем концентрации импорта данных продуктов, неразвитой конкурентной средой и относительно высокой себестоимостью продукции отечественного производства", – отметили в ЦБ.

Эксперты считают, что, например, текущие тенденции в ценах на растительное масло и сахар могут стать факторами, повышающими инфляционные ожидания.

В регуляторе также добавили, что в условиях растущих рисков роста цен на продукты питания, разработка единой государственной стратегии обеспечения продовольственной безопасности страны, реформы по диверсификации рынков импорта, снижению концентрации импорта и уменьшению транспортных расходов дадут свои положительные результаты в обеспечение стабильности цен на внутреннем рынке.

Кроме того, для стабилизации цен на продукты питания необходима систематическая работа по увеличению объемов производства фруктов, овощей и кормовых культур, а также выделение земельных и водных ресурсов, необходимых для выращивания этих продуктов.

По данным регулятора, только в марте рост продовольственных цен в стране составил 13,8% в годовом выражении.


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URL: https://www.vb.kg/399997
Теги:
продовольствие, Узбекистан, цены
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