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Шавкат Мирзиёев одобрил создание круглосуточно работающих торговых улиц

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В Узбекистане будут созданы круглосуточно работающие торговые улицы и центры, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Об этом стало известно по итогам прошедшего сегодня видеоселекторного совещания, посвященного развитию сферы услуг в регионах.

В Узбекистане планируется создание специальных улиц торговли и услуг в 28 городах и районных центрах с населением более 150 тысяч человек. На этих улицах можно будет разместить 100 тысяч субъектов предпринимательства.

Самый важный вопрос для сферы услуг – это выбор правильного места. Поэтому Министерству строительства поручено совместно с хокимами областей выбрать места для расположения улиц и центров, специализирующихся на торговле и услугах, разработать их проекты, разделить их на лоты и выставить на продажу на конкурсной основе.

Этим коммерческим и обслуживающим объектам может быть разрешено работать круглосуточно при соблюдении соответствующих требований.


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URL: https://www.vb.kg/399999
Теги:
торговля, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев
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