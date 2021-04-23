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В Кыргызстан разрешен беспошлинный ввоз 40 тысячи тонн сахара

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- Оксана Гут
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Совет Евразийской экономической комиссии принял решение предоставить тарифную льготу в виде беспошлинного ввоза сахара в период с 15 мая по 30 сентября 2021 года. Такое решение принято на очередном заседании Совета Евразийской экономической комиссии, которое прошло с участием вице-премьер-министра КР Улукбека Кармышакова в режиме видеоконференцсвязи.

Как отмечается, от ввозной таможенной пошлины освобождается сахар, ввозимый в Кыргызскую Республику в объеме не более 40 тысяч тонн, в Республику Армения – в объеме не более 22,4 тысяч тонн, в Республику Казахстан – в объеме не более 134,4 тысяч тонн, в Российскую Федерацию – в объеме не более 350 тысяч тонн.

Данное решение Совета комиссии вступит в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования.

Коллегия ЕЭК, совместно с государствами Союза, будет осуществлять на ежемесячной основе мониторинг фактического объема ввоза сахара с применением тарифной льготы, а также объемов реализации на внутреннем рынке государств ЕАЭС и информировать об этом Совет ЕЭК.

С учетом ситуации с ценами на рынке сахара стороны договорились вернуться в июле текущего года к рассмотрению вопроса о возможных дополнительных стабилизационных мерах, если они окажутся необходимыми.

В настоящее время импортная пошлина на белый сахар из стран, не входящих в ЕАЭС, составляет 340 долларов США за тонну.


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URL: https://www.vb.kg/400001
Теги:
таможенные пошлины, цены, импорт, ЕЭК, Кыргызстан
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