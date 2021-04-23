В Узгене 17-летняя девушка заявила об изнасиловании собственным отцом

В Узгенском районе 17-летняя девушка заявила об изнасиловании собственным отцом. Милиция проверяет данный факт, об этом сообщает пресс-служба УВД Ошской области.

Ранее в милицию с заявлением обратился 45-летний С.М. Он сообщил, что 19 апреля примерно в 22.00 часов его 17-летнюю племянницу С. кызы М., воспользовавшись ее беспомощным состоянием, изнасиловал собственный отец - 45-летний В.С.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП и начато досудебное производство по ст. 161 ч.3 п.1 (Изнасилование) УК КР.

Пострадавшая была допрошена в присутствии соцработника и ее законного представителя. По ее словам, несмотря на оказанное сопротивление, отец изнасиловал ее.

Подозреваемый был задержан и водворен в ИВС. Хотя предъявленные ему обвинения он опровергает.

Девушке была назначена судебно-медицинская экспертиза. Согласно предварительной проверки, целостность девственной плевы не нарушена.

Для проведения всестороннего расследования потерпевшей и подозреваемому назначены дополнительные экспертизы, в том числе судебно-психиатрическая. Расследование продолжается.