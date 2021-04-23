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В Бишкеке у фастфудов на Юнусалиева исчезла единственная урна

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- Сергей Швец
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Месяц назад "Вечерний Бишкек" через свою новостную ленту передал просьбу горожан к мэрии столицы установить дополнительные урны на отрезке бывшей Карла Маркса от Суеркулова (Донецкой) до Безымянной. Но дело получило неожиданное развитие.

Напомним, на этом отрезке сконцентрировано большое количество точек фаст-фуда. А потому еще при реконструкции Суеркулова, местные власти установили здесь скамейки, чтобы жители и гости столицы могли отдохнуть и подкрепиться. В общем, место стало вдвойне популярным.

Проблема заключалась лишь в том, что на весь указанный отрезок была только одна муниципальная урна, которая еще до обеда переполнялась обертками от шаурмы, использованными салфетками, стаканчиками и пластиковыми бутылками. Мусор попадал в ирригацию, возле которой она и стояла.

Несколько пластиковых емкостей для отходов непосредственно у точек быстрого питания погоду не делали, а потому горожане попросили мэрию установить мусоросборники у каждой лавочки. К слову, их можно было бы тоже добавить, так как половина газона свободна и позволит вместить обновки. Тем более, что ни трава, ни цветы на нем все равно не растут. Он вытоптан.

Однако вместо ожидаемого результата получился совершенно обратный – просители не только не получили того, чего хотели, но и лишились той единственной урны, которая была. То ли ее выломали вандалы, то ли чиновники решили убрать – если не будет мозолить глаза, то и горожане не вспомнят. Это, конечно, шутка, но совпадение какое-то действительно странное.

В общем, еще раз просим столичные власти – установите урны. Без них засоряется ирригация и вам же потом приходится ее чистить. Заодно рассмотрите возможность установки дополнительных скамеек.

Кстати, было бы неплохо закрыть железными решетками и сами арыки. Во-первых, в них перестанет попадать мусор, во-вторых, меньше вероятности что кто-то может туда провалиться.


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URL: https://www.vb.kg/400003
Теги:
ирригация, мусор, Бишкек, тротуар, мэрия
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