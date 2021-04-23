В Бишкеке обсудили роль НПО в религиозной сфере

Государственная комиссия по делам религий Кыргызской Республики провела координационную встречу с организациями, реализующими проектную деятельность в религиозной сфере. Об этом сообщает пресс-служба ГКДР КР.

В рамках данного мероприятия были рассмотрены вопросы реализации Концепции государственной политики Кыргызской Республики в религиозной сфере на 2014-2020 годы, а также укрепления партнерских отношений в социальной сфере.

Участники встречи обсудили приоритетные направления проекта Концепции государственной политики в религиозной сфере Кыргызской Республики на 2021-2026 годы.

В данном мероприятии приняли участие представители государственных, международных, неправительственных организаций.