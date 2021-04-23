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Улукбек Марипов: В Кыргызстане с 3 мая начнут вновь выдавать загранпаспорта

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- Виктория Гунгер
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С 3 мая начнется прием документов на загранпаспорта. Об этом в прямом эфире на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Улукбек Марипов.

- Вопрос изготовления новых загранпаспортов решен полностью и граждане смогут подавать документы с 3 мая, - подчеркнул он.

Напомним, ГРС ранее сообщала, что возникла проблема с выдачей загранпаспортов (общегражданских).

В связи со сложившейся ситуацией премьер-министр временно продлевал срок действия паспортов.

В ГРС тогда отметили, что из-за сложившейся нехватки бланков был уволен зампредседателя ГРС, а сам глава получил выговор.


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URL: https://www.vb.kg/400007
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