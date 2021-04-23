Бишкекчане составили список мест, где нужны скверы

Горожане с воодушевлением восприняли новости о том, что в южных микрорайонах скоро появятся несколько скверов. Однако люди справедливо замечают, что в той части города и без того ведется озеленение и строятся новые парки. А вот остальные районы прозябают. Хотя и там полно подходящих для этих целей территорий, которые даже озеленять не надо. "Вечерний Бишкек" собрал мнения читателей.

Шикарная пешеходная зона могла бы получится вдоль Большого Чуйского канала едва ли не на всем его протяжении по территории города. По большей части, берега настолько широкие, что без особых проблем разместятся и проезжая часть, и тротуар с велодорожкой. К тому же вдоль искусственной речки растут уже взрослые и очень тенистые деревья, поэтому озеленять придется значительно меньше. Просто поставить лавочки, урны и фонари, и тысячи, если не десятки тысяч, местных жителей будут с удовольствием проводить здесь досуг.

Понятно, что сразу облагородить все берега канала не получится, но можно делать это поэтапно, частями. Например, от Орозбекова до Абдрахманова, потом от Тоголока Молдо до Манаса и так далее. А потом постепенно объединить все это в единую набережную. Таким образом удалось бы охватить солидную часть северных территорий города.

Но пока же берега БЧК превратились в самую настоящую свалку мусора. "Тазалык" регулярно вывозит его, но грязнули подвозят новый. Инициативная группа местных жителей пытается вести профилактическую работу, но натыкается на откровенную агрессию со стороны нарушителей. Но будь там сквер, ни один хам не посмел бы вывалить кучу поломанных кирпичей.

Еще одно отличное место есть с северной стороны кинотеатра "Манас". Здесь также растут взрослые деревья, хотя присутствуют некоторые залысины, которые нужно будет засадить. Но главное, что здесь когда-то уже был сквер, о чем свидетельствуют старые тротуары. Поэтому дать ума этому клочку земли тоже не составит никакого труда. Больших вложений не потребуется.

По соседству с этим парком, на улице Ахунбаева, чуть восточнее ее пересечения с Чапаева, есть еще один скверик. Жители частного сектора, у которого он расположен, как могут поддерживают здесь порядок. Есть даже небольшая детская площадка. Но все же рук коммунальных служб явно не хватает.

И опять-таки – нужны лишь пару тротуаров, скамейки и фонари. Озеленение есть, да и территория отличная. Сюда приходят отдохнуть горожане со всех окрестных улиц и близлежащих многоэтажных домов.

Если же говорить о южных микрорайонах, то неплохо было бы облагородить существующую небольшую пешеходную зону в 7-м микро. На ней есть даже пару скамеек, урн, декоративных фонариков и частично поломанная детская площадка. Но вид неопрятный, газон вдоль тротуара используется для выгула собак. А их владельцы не утруждают себя убирать за питомцами. Многие считают это ниже своего достоинства.

Ну а построить сквер в 4-м микрорайоне столичные власти обещали неоднократно. В свое время с северной стороны спортивной площадки школы № 17 некие бизнесмены вознамерились возвести многоэтажный медицинский центр. Территорию даже огородили забором, но местным жителям удалось выбить отсюда непрошенных гостей. И с тех пор территория пустует.

Обещания разбить здесь сквер звучат со времен мэрствования Албека Ибраимова. Даже архитектурный проект разработан. Но руки у чиновников все не доходят. Такое ощущение, что территорию опять продали какому-то частнику и ждут, пока народ забудет обещания столичных властей и махнет рукой. Не ждите, господа чиновники, не забудет. Потому как в этом микрорайоне нет ни одной пешеходной зоны.

Надо понимать, что все перечисленные территории – лишь малая часть того потенциала, что есть у Бишкека. Мы будем дополнять этот список, а потому ждем предложения от читателей.