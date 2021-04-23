Главы Баткенской, Согдийской и Ферганской областей провели встречу

В городе Фергана Узбекистана 22 апреля состоялась трехсторонняя встреча руководителей Согдийской области Таджикистана, Ферганской области Узбекистана и Баткенской области Кыргызстана, сообщает издание asiaplustj.info.

На встрече глава Согда Раджаббой Ахмадзода, хоким Ферганской области Хайрулло Бозоров и губернатор Баткенской области Омурбек Суваналиев высказались за расширение экономических, культурных и научных связей между приграничными регионами, сообщает пресс-служба председателя Согдийской области.

Раджаббой Ахмадзода подчеркнул, что благодаря политике, проводимой лидерами Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана, отношения между тремя странами находятся на новом этапе развития, и стороны могут использовать существующие возможности для дальнейшего развития сотрудничества.

Глава Согда также проинформировал участников о достижениях региона в сфере экономики, и в частности отметил, что между приграничными регионами имеются много возможностей для расширения сотрудничества в промышленности и сельском хозяйстве, экспорта и импорта товаров.

В этот же день в областном театре имени Ислама Каримова Ферганы прошел региональный бизнес-форум на тему "Интеграция приграничных территорий - залог развития".

В его работе приняли участие помимо руководителей представители деловых кругов трех приграничных регионов.

Раджаббой Ахмадзода в своем выступлении выразил готовность Согдийской области к реализации инвестиционных и совместных проектов. Было отмечено, что организация сегодняшнего форума закладывает реальную основу для укрепления сотрудничества и развития экономических и культурных связей.