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Владимир Путин обсудил с Эмомали Рахмоном ситуацию в регионе

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Президент России Владимир Путин обсудил с таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном совместную работу в рамках интеграционных объединений и ситуацию в Центрально-Азиатском регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля по итогам телефонного разговора двух лидеров.

"Обсуждены вопросы наращивания координации в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве, в том числе с учетом председательства Таджикистана в 2021 году в Организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества. Проведен обмен мнениями по ситуации в Центрально-Азиатском регионе в контексте развития обстановки в Афганистане", - говорится в сообщении пресс-службы.

Там добавили, что Путин и Рахмон в разговоре подтвердили взаимный настрой на дальнейшее укрепление российско-таджикистанских отношений, стратегического партнерства и союзничества.

"Условлено о межведомственной проработке некоторых практических аспектов взаимодействия", - указали в Кремле.


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URL: https://www.vb.kg/400021
Теги:
Владимир Путин, Эмомали Рахмон
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