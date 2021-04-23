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Акция "Читаем детям": Бейшеналиев прочитал слабовидящим детям сказку

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- Бакыт Басарбек
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Министерство образования и науки Кыргызской Республики запустило Акцию "Читаем детям", приуроченную ко Всемирному дню книги и авторского права. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Целью Акции "Читаем детям" является популяризация и поддержка активного чтения художественной литературы среди детей, а также развития и закрепления навыков чтения учащихся общеобразовательных организаций Кыргызской Республики.

"В рамках данной акции 23 апреля 2021 года министр образования и науки КР Алмазбек Бейшеналиев посетил Специальную общеобразовательную школу-интернат для слепых и слабовидящих детей города Бишкек. Министр пообщался с коллективом школы-интерната. Затем детям-воспитанникам школы-интерната прочитал сказку "Таттуу алма" (Вкусное яблоко) и подарил им рюкзачок с детской литературой, который будет путешествовать от одного ребёнка к другому, и ноутбук. На сегодняшний день в школе-интернате обучаются 222 учащихся из всех регионов республики. Из них слабовидящих – 123 учащихся по системе Брайля, незрячие – 99 учащихся.

На данный момент 93% выпускников школы продолжают образование в высших и средних профессиональных учебных заведениях, большинство из них имеют дипломы с отличием.

Следует отметить, что в рамках данной акции при поддержке Проекта USAID "Окуу керемет!" детям будут переданы рюкзачок с детской литературой и около 400 наименований детской литературы", говорится в сообщении Министерства образования КР.


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URL: https://www.vb.kg/400022
Теги:
дети, Кыргызстан, Министерство образования
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