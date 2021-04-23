В Панфиловском районе ревнивый муж избил и закопал по пояс свою жену

В Панфиловском районе ревнивый муж избил и закопал по пояс в яму свою жену. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Накануне, 22 апреля, в ОВД Панфиловского района поступило сообщение от местного жителя 24-летнего С.К. о том, что его сосед закопал в яму жену.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП ОВД Панфиловского района. Было начато досудебное производство.

По предварительным данным, 35-летний муж пришел к себе домой в состоянии алкогольного опьянения и на почве ревности избил 33-летнюю жену. После, вытащив ее на задний двор дома, толкнул в яму и закапал до пояса. Сосед увидев происходящее позвал на помощь и женщину освободили.

В ходе допроса мужчина не отрицал свои действия. Он рассказал, что на почве ревности хотел ее таким способом напугать.

Назначены необходимые экспертизы. Следственные мероприятия продолжается.