"Увлекается азартными играми". Разыскивается 46-летний Руслан Сыдыков

ОВД Аламудунского района разыскивается без вести пропавший Сыдыков Руслан Абсаматович 1975 года рождения, проживающий по адресу село

Ленинское улица Садовая №2 "А". Он вышел из дома 8 апреля 2021 года, взяв в аренду автомашину в селе Аламудун, и не вернулся.

Приметы: рост 165-170 см., среднего телосложения, волосы черные короткие, нос прямой, лицо прямоугольное.

Был одет: черная ветровка с капюшоном, кофта бордового цвета, классические черные брюки, на ногах туфли коричневого цвета.

Особые приметы: шрам от аппендицита 10 см, хромает на правую ногу.

По имеющейся оперативной информации, указанный без вести пропащий мужчина увлекается азартными играми. Кроме того, сообщается, что несколько дней назад его видели в районе Ошского рынка.

Просьба ко всем, кто владеет какой-либо информацией о данном лице, сообщить по телефонам: Деж. часть ГУВД Чуйской области (0312) 43-01-27, (0312) 43-88-85, Деж. часть ОВД Аламудунского района (0312) 36-35-27, (0312) 36-35-23,0709 21-18-08,0550 34-33-63 0778 00 09-99 (группа розыска).