Бойкот водителей маршруток: ГКНБ намерен найти и наказать "саботажников"

Накануне вице-мэр столицы Русланбек Акылбеков встретился с руководителями транспортных компаний, председателями ассоциаций пассажирских автоперевозчиков по городу Бишкек и водителями частных микроавтобусных маршрутов.

Как сообщает пресс-служба столичной мэрии, на встрече обсуждены вопросы повышения тарифа за проезд в городском общественном транспорте, в том числе маршрутках, а также уменьшение процента налоговых сборов для водителей.

Вице-мэр отметил, что все вопросы должны решатся в правовом поле, мэрия города Бишкек уже работает в данном направлении. Подобное отношение водителей - организация протестов и сбоев в работе общественного транспорта - являются нарушением договорённостей между столичным муниципалитетом и фирмами-перевозчиками.

В свою очередь, водители требовали незамедлительного повышения цен, в противном случае, грозясь не выйти на линии.

Сотрудник управления ГКНБ по городу Бишкек С. Канаев заявил, что городским транспортным службам будет оказано содействие в выявлении деструктивных сил, целью которых является саботаж и искусственное создание негативного общественного мнения в отношении сторон договора, то есть между мэрией города Бишкек и фирм-перевозчиков, а также привлечение этих лиц к ответственности в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Вице-мэр сообщил, что столичная мэрия не имеет права нарушать закон, все должно быть в рамках действующего законодательства КР.

По словам вице-мэра по закону решение об изменении тарифов принимает Бишкекский городской кенеш. До внесения проекта постановления депутатам на рассмотрение, документ должен пройти все этапы установленного регламента согласно законодательству КР.

Постановлением правительства Кыргызской Республики от 30 сентября 2020 года № 504 утверждена Методика проведения анализа регулятивного воздействия нормативных правовых актов на деятельность субъектов предпринимательства.

Согласно методике государственные органы и органы местного самоуправления руководствуются Методикой АРВ при разработке проектов нормативных правовых актов, регулирующих предпринимательскую деятельность.

Министерство экономики и финансов Кыргызской Республики как уполномоченный орган по экспертизе АРВ проектов нормативных правовых актов, регулирующих предпринимательскую деятельность, на соответствие Методике АРВ проводит экспертизу на соответствие публичных консультаций в процессе проведения АРВ требований. Утверждает специализированные методики (методики проведения анализа экономических последствий, правового, антикоррупционного анализов и анализа воздействия на конкуренцию).

Исходя из этого постановления, распоряжением мэрии города Бишкек была создана рабочая группа по разработке анализа регулятивного воздействия (АРВ) на проект постановления БГК по тарифам в общественном транспорте г. Бишкек. В состав рабочей группы входили представители фирм перевозчиков, транспортных и других ассоциаций.

Также на сайте мэрии было вывешено уведомление о разработке проекта нормативного правового акта и объявлено о начале обсуждения правового регулирования в сфере общественного транспорта https://www.meria.kg/ru/post/21432.

Далее, горожанам был представлен АНАЛИЗ РЕГУЛЯТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ на проект постановления Бишкекского городского кенеша "О внесении изменений в некоторые постановления Бишкекского городского кенеша в сфере транспорта", который был направлен в министерство экономики и финансов Кыргызской Республики, на рассмотрение профильной комиссии https://www.meria.kg/ru/post/21511.

Однако, имелись замечания и на сегодняшний день прорабатываются экономические показатели, недочеты устраняются. По заключению профильной комиссии первого этапа мэрия выносит документ на рассмотрение горожан на общественные обсуждения.

Также, столичный муниципалитет известил о начале обсуждения правового регулирования работы общественного транспорта города Бишкек.

26 апреля, в понедельник, проработанный документ по АРВ будет опубликован на сайте мэрии города Бишкек для общественных обсуждений. Обсуждения будут длиться пять дней. После обсуждения документ по АРВ будет направлен в министерство экономики и финансов КР согласно методике проведения АРВ на проект нормативно-правового акта утвержденного постановлением Правительства КР от 30.09.2020 года за № 504.

Напомним, что мэрия города Бишкек является государственным партнером фирм перевозчиков, которые отвечают за деятельность общественного транспорта и микроавтобусных маршрутов на территории столицы и соблюдает договорные обязательства.