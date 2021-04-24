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В России на май объявлены длинные выходные

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- Евгений Денисенко
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В России первая декада мая будет нерабочей. Соответствующий Указ подписал 23 апреля президент Владимир Путин.

Согласно этому документу, дни между майскими праздниками станут нерабочими. Такие праздники в текущем году приходятся на 1-3 мая (по случаю Дня труда) и 8-10 мая (по случаю Дня Победы)."Установить с 4 по 7 мая 2021 года включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы", - говорится в указе.

Органам власти и организациям поручено "определить количество служащих и работников, обеспечивающих с 1 по 10 мая 2021 года включительно функционирование" этих структур.

В документе также подчеркивается, что данные меры приняты "в целях сохранения тенденции сокращения распространения новой коронавирусной инфекции" и для укрепления здоровья граждан Российской Федерации.

С соответствующим предложением к президенту РФ обратилась глава Роспотребнадзора Анна Попова по итогам консультаций с вице-премьером Татьяной Голиковой и другими коллегами, учеными и врачами. По ее словам, это позволит сделать эпидемиологический прогноз более стабильным. "Получается в этом году, что три выходных, потом четыре дня рабочих, нужно вернуться также, потом ещё три дня выходных. И, конечно же, наши граждане вернутся к своим дачным участкам", - констатировала Попова. И отметила, что жителям приходится дополнительно перемещаться и "обмениваться вирусной информацией" с большим количеством людей.

"Наше предложение, чтобы эти дни были непрерывными", - сказала глава Роспотребнадзора.

Владимир Путин данное предложение поддержал. "Если вы считаете, что это необходимо, - хорошо, мы так и сделаем. И сегодня соответствующий указ подпишу", - заявил он.

По мнению бывшего главного санитарного врача РФ, первого заместителя председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадия Онищенко, решение сделать дни между майскими праздниками нерабочими позитивно скажется на снижении заболеваемости коронавирусом прежде всего в мегаполисах. Он также считает, что продление майских праздников снизит нагрузку на общественный транспорт, особенно метрополитен.


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URL: https://www.vb.kg/400031
Теги:
праздник, Россия
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