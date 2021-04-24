Погода
$ 84.77 - 84.90
€ 101.67 - 103.05

Сотни фур застряли на казахстанско-российской границе

266  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Вблизи пункта пропуска "Сырым" на казахстанско-российской границе в Западно-Казахстанской области наблюдается скопление грузовиков на выезд из Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пограничную службу КНБ.

"В настоящее время вблизи пункта пропуска "Сырым", расположенного на казахстанско-российской границе в Западно-Казахстанской области, наблюдается скопление грузовых транспортных средств на выезд из Республики Казахстан в количестве более 350 автомашин.

Сложившаяся ситуация связана с усилением контрольных мер сопредельного государства (требованием обязательного предоставления "технологического прохода" для выявления запрещенных к провозу предметов и материалов", - сообщили в ведомстве.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/400033
Теги:
граница, Казахстан, Россия, автомобили
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  