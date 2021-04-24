Сотни фур застряли на казахстанско-российской границе

Вблизи пункта пропуска "Сырым" на казахстанско-российской границе в Западно-Казахстанской области наблюдается скопление грузовиков на выезд из Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пограничную службу КНБ.

"В настоящее время вблизи пункта пропуска "Сырым", расположенного на казахстанско-российской границе в Западно-Казахстанской области, наблюдается скопление грузовых транспортных средств на выезд из Республики Казахстан в количестве более 350 автомашин.

Сложившаяся ситуация связана с усилением контрольных мер сопредельного государства (требованием обязательного предоставления "технологического прохода" для выявления запрещенных к провозу предметов и материалов", - сообщили в ведомстве.