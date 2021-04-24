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Министр обороны России Сергей Шойгу летит в Душанбе

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- Бакыт Басарбек
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В Душанбе прибудут главы оборонных ведомств России, Беларуси, Армении, Казахстана и Кыргызстана. Они примут участие в заседании Совета министров обороны государств участников Организации договора о коллективной безопасности, которое пройдет в Душанбе 27 апреля под председательством министра обороны Таджикистана Шерали Мирзо, сообщает издание asiaplustj.info.

На заседании, в работе которого также примет участие Генсек ОДКБ Станислав Зась, планируется рассмотреть вопросы военной безопасности, противодействие вызовам и угрозам и меры по их нейтрализации.

Кроме того, 29 апреля в таджикской столице под председательством секретаря Совета безопасности Таджикистана Насрулло Махмудзода пройдет очередное заседание Комитета секретарей совета безопасности ОДКБ. В нем также примут участие представители России, Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.

В ходе заседаний будут рассмотрены планы по оснащению Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР), совместной подготовки формирований сил и средств системы коллективной безопасности и План консультаций по вопросам внешней политики, обороны и безопасности на второе полугодие 2021 года – первое полугодие 2022 года.

Также в повестке дня заседаний СМО и КССБ рассмотрение Плана мероприятий, посвященных 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания ОДКБ.

Перед началом заседаний СМО и КССБ министров обороны и секретарей советов безопасности, как ожидается, примет председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ, президент Таджикистана Эмомали Рахмон.


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URL: https://www.vb.kg/400034
Теги:
Министерство обороны, Россия, Таджикистан, Кыргызстан, Сергей Шойгу
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