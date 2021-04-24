Главу АУЦА подозревают в незаконном изготовлении наркотиков, психотропов

Президента АУЦА Эндрю Качинса подозревают в незаконном изготовлении наркотических и психотропных веществ.

"Дополнительно сообщаем, что гражданину Эндрю Качинсу вручено уведомление о подозрении в совершении преступления по ст. 268 УК КР, он отпущен под обязательство о явке", - отмечает пресс-служба МВД КР.

По данным ведомства, допрос Эндрю Качинса и иные следственные действия проводились в

связи с наличием достаточных оснований

Получены результаты исследования представленных образцов веществ в виде таблеток белого и желтого цветов, капсул синего и красно-белого цветов. Согласно выводу экспертизы, вещества представленные на исследование, содержат в своем составе психотропное вещество. В рамках досудебного производства осуществлялся обыск по месту жительства, досмотр и обыск автомашины.

Напомним, ранее в МВД сообщали, что гражданин Эндрю Качинс проходит в качестве свидетеля в досудебном производстве, начатом по статье 267 ч.1 УК Кыргызской Республики. Он находится под подпиской о невыезде.

Для справки:

Статья 268. Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта

1. Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта, совершенные в крупных размерах, -

наказываются штрафом VI категории или лишением свободы II категории со штрафом II категории.

2. Те же деяния, совершенные в особо крупных размерах, -

наказываются лишением свободы III категории со штрафом III категории.