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Россия расширит работу по языковой адаптации мигрантов и их детей

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- Евгений Денисенко
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Министерство просвещения РФ предпримет дальнейшие усилия по языковой адаптации мигрантов, в том числе из постсоветских стран. Эта работа будет проводиться как в самой России, так и за ее пределами, отметили в ведомстве.

"Мы знаем, видим, что люди приезжают в Россию целыми семьями, со своими детьми, радушно их принимаем. Да, они сами, как правило, знают русский язык, свободно им владеют, однако обучение детей, приезжающих вместе с родителями, становится ещё одной задачей для нашей системы образования, актуальным вызовом для нас", - обозначил один из приоритетов глава Минпроса РФ Сергей Кравцов на недавнем заседании Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям.

Как рассказал Кравцов, в ведомстве подошли к решению этого вопроса комплексно, "принимаются меры как внутри страны, так и вне, чтобы молодёжь, которая будет учиться в наших школах, колледжах и вузах, чтобы дети тех, кто приехал или только собирается приехать в Россию, были подготовлены к жизни в нашей стране".

"И конечно, самое пристальное внимание мы уделяем изучению русского языка – языка государствообразующего народа, как теперь зафиксировано в Конституции, языка, объединяющего всех, кто сейчас живёт в России, а также миллионов наших соотечественников за рубежом", - подчеркнул министр.

По его словам, в рамках такой работы, во-первых, направляются за рубеж, прежде всего в страны постсоветского пространства, российские учителя. Они преподают уже в шести странах: Таджикистане, Узбекистане, Кыргызстане, Сербии, Монголии и Вьетнаме. В ближайшие годы за рубеж отправятся свыше тысячи таких педагогов. Во-вторых, в Кыргызстане и Таджикистане будут строиться школы, где местные ребята смогут учиться на русском языке и по российским образовательным стандартам. В-третьих, увеличится количество иностранных школьников в международных детских лагерях РФ: "Артеке" "Орлёнке", "Океане", "Смене",

"С начала нового учебного года планируем расширить эту работу, запустить программы образовательных обменов и принимать ежегодно до полутора тысяч иностранных школьников. Сделаем это на базе Международного центра образования "Интердом", причём на целую четверть. Дети будут учиться по российской программе, адаптированной с учётом особенностей национальных систем образования их стран", - делится планами глава Минпроса РФ.

Также разработаны курсы для педагогов и методические материалы для классных руководителей, чтобы те знали тонкости, умели работать с такими детьми.

"Эта комплексная работа очень важна ещё и потому, что через адаптацию детей происходит адаптация их родителей, в том числе через изучение нашей богатой истории, совместного пути народов России и наших соседских братских стран, опыта наших предков, не раз объединявшихся на фоне общих проблем. Всё это является одним из важнейших элементов формирования межнационального единства", - убежден министр просвещения РФ.

В свою очередь, ряд российских издательств выпускает новые пособия для изучения иностранцами русского языка. А издательство "Златоуст" провело уже девятую серию бесплатных методических вебинаров, в рамках которых преподаватели российских учебных заведений и русских школ за рубежом смогли узнать о новых учебниках, которые, в том числе, помогают иностранным гражданам, мигрантам овладеть письменным русским языком и заговорить по-русски, живя вне русскоязычной среды.


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URL: https://www.vb.kg/400045
Теги:
образование, Россия, русский язык, трудовая миграция, школа, Кыргызстан, учителя
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