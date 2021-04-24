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На субботнике в Бишкеке собрано 111 тонн мусора и высажено 680 деревьев

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Ранним субботним утром бишкекчане вышли на традиционный общегородской субботник.

Как сообщает пресс-служба мэрии Бишкека, в уборке столицы активное участие приняли порядка 11 тысяч человек, это горожане, сотрудники муниципалитета и его структурных подразделений, службы районов, а также представители организаций, предприятий и хозяйствующих субъектов.

Сегодня было собрано и вывезено 111 тонн мусора. Помимо уборки сегодня высажено 680 деревьев.

"Мы благодарим каждого неравнодушного горожанина, который принял участие в общегородском субботнике и помог нашему любимому городу стать намного чище!", - отметили в муниципалитете.


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URL: https://www.vb.kg/400047
Теги:
мусор, субботник, Бишкек, Кыргызстан, мэрия
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