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Ташиев продолжает проводить разъяснительные работы с митингующими

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- Бакыт Басарбек
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На стадионе села Куршаб Узгенского района Ошской области сегодня проходит встреча главы ГКНБ Камчыбека Ташиева с местными жителями, которые вышли на бессрочный митинг в защиту водохранилища Кемпир-Абад.

До этого в селе Ынтымак Кара-Суйского района Ошской области 19 апреля также проходило аналогичное мероприятие. Тогда с митингующими также встречался глава ГКНБ КР Камчыбек Ташиев.

Напомним, в конце марта этого года впервые за 30 лет власти Кыргызстана сумели решить проблему спорных участков на кыргызско-узбекской границе, положив конец постоянным раздорам и конфликтам в приграничной зоне. В частности, председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что по итогам заседания правительственных делегаций Кыргызстана и Узбекистана по делимитации и демаркации границы, которое прошло 24-25 марта в Ташкенте, подписан протокол и теперь между странами не осталось спорных участков.

Ташиев зачитал протокол, в котором говорится, что стороны договорились провести описание участка на территории Кемпирабадского (Андижанского) водохранилища и оставить плотину на территории Узбекистана при условии, что стороны совместно управляют водными ресурсами водохранилища, а узбекская сторона обязуется не устанавливать сооружения вокруг чаши водохранилища.


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URL: https://www.vb.kg/400055
Теги:
Камчыбек Ташиев, митинг, Ошская область, Узгенский район
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