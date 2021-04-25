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Спуск камней. Участок дороги Бишкек- Нарын-Торугарт частично перекроют

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- Оксана Гут
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ГП "НК "Кыргыз темир жолу" информирует, что в соответствии с мероприятиями по обеспечению безопасности движения автомобильного и железнодорожного транспорта на участке автодороги Бишкек- Нарын-Торугарт с 26 по 30 апреля на 3901 км перегона РЗД 148-Каямат-Куркол (131 км автодороги) будут производиться работы по спуску опасных камней.

Работы проводятся в светлое время суток после частичного перекрытия автодороги сотрудниками ГУОБДД МВД КР с 9:00 до 15:00 часов местного времени. Во время очистки дороги, транспорт будет направлен по одной полосе.

Просим заранее планировать маршрут передвижения на автотранспорте.


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URL: https://www.vb.kg/400059
Теги:
Кыргыз темир жолу, перекрытие дорог, Кыргызстан, ГУОБДД
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