Спуск камней. Участок дороги Бишкек- Нарын-Торугарт частично перекроют

ГП "НК "Кыргыз темир жолу" информирует, что в соответствии с мероприятиями по обеспечению безопасности движения автомобильного и железнодорожного транспорта на участке автодороги Бишкек- Нарын-Торугарт с 26 по 30 апреля на 3901 км перегона РЗД 148-Каямат-Куркол (131 км автодороги) будут производиться работы по спуску опасных камней.

Работы проводятся в светлое время суток после частичного перекрытия автодороги сотрудниками ГУОБДД МВД КР с 9:00 до 15:00 часов местного времени. Во время очистки дороги, транспорт будет направлен по одной полосе.

Просим заранее планировать маршрут передвижения на автотранспорте.