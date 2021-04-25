Валентина Шевченко в пятый раз успешно защитила титул чемпионки UFC

Валентина Шевченко успешно защитила титул чемпионки UFC.

В американском Джексонвилле сегодня, 25 апреля, состоялся поединок по смешанным единоборствам в рамках UFC 261 между чемпионкой в наилегчайшем весе Валентиной Шевченко из Кыргызстана и Джессикой Андраде из Бразилии.

Во втором раунде поединка Шевченко уложила соперницу на настил и начала наносить серию ударов. Рефери, оценив ситуацию, принял решение остановить бой.

Для Валентины Шевченко это пятая защита титула.

На счету 32-летней Шевченко 21 победа и 3 поражения, у 29-летней Андраде - 21 победа и 9 поражений.