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Валентина Шевченко в пятый раз успешно защитила титул чемпионки UFC

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- Оксана Гут
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Валентина Шевченко успешно защитила титул чемпионки UFC.

В американском Джексонвилле сегодня, 25 апреля, состоялся поединок по смешанным единоборствам в рамках UFC 261 между чемпионкой в наилегчайшем весе Валентиной Шевченко из Кыргызстана и Джессикой Андраде из Бразилии.

Во втором раунде поединка Шевченко уложила соперницу на настил и начала наносить серию ударов. Рефери, оценив ситуацию, принял решение остановить бой.

Для Валентины Шевченко это пятая защита титула.

На счету 32-летней Шевченко 21 победа и 3 поражения, у 29-летней Андраде - 21 победа и 9 поражений.


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URL: https://www.vb.kg/400061
Теги:
смешанные бои, спорт, США, Кыргызстан, Валентина Шевченко
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