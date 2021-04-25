С дипломатами КР встретился видный мусульманский священнослужитель РФ

Гостем посольства Кыргызстана в России стал председатель Духовного управления Москвы, главный имам Московской Соборной мечети, ученый секретарь Совета улемов Духовного управления мусульман РФ, председатель совета Благотворительного фонда "Закят" Ильдар хазрат Аляутдинов. В его встрече с сотрудниками дипмиссии во главе с послом Гульнарой-Кларой Самат принял участие председатель местной религиозной организации мусульман Москвы "Надежда" Азат Джолдубаев.

Деятельность этой организации, как отмечалось, направлена на развитие духовно-нравственного воспитания мусульман России. И в частности – на проведение воспитательно-профилактической работы среди трудовых мигрантов. В настоящее время в Москве действуют три офиса "Надежды", где также проводится обучение к традиционному исламу.

В ходе встречи собеседники обсудили ряд актуальных проблем, связанных, в том числе, с духовно-нравственным воспитанием молодежи, участием в этих процессах религиозных организаций, содействием мигрантам в адаптации к российскому обществу.

В завершение диалога его участники поздравили друг друга со священным месяцем Рамазан, который олицетворяет добро и милосердие, пожелали мира и процветания народам России и Кыргызстана.

Ильдар хазрат Аляутдинов хорошо знаком единоверцам и в самом Кыргызстане. Он, в частности, вместе с председателем Духовного управления мусульман Российской Федерации и Совета муфтиев России муфтием шейхом Равилем Гайнутдином принимал участие в международной конференции "Духовный Шелковый путь", которая проходила в 2018 году в Бишкеке.

Организаторами данного форума, который собрал более 160 делегатов из ряда стран, выступили Совет муфтиев России, Духовное управление мусульман Кыргызстана при поддержке Государственной комиссии по делам религий КР и Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования (Россия).

Выступая на этой конференции, Ильдар хазрат Аляутдинов рассказал о социальных и благотворительных проектах, реализуемые в рамках Духовного управления мусульман Москвы. "В реализации данных проектов участвуют десятки и сотни людей, таким образом люди становятся частью большой команды, вовлекаются в социальную жизнь общества, что позволяет сохранить свою духовность и близость ко Всевышнему", - отмечал Аляутдинов.

Напомним, что на днях в посольстве КР в РФ побывал другой видный российский священнослужитель, муфтий Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов. Он рассказал о деятельности этого собрания и его региональных структур, которая направлена, в том числе, на поддержку мигрантов из других стран, включая Кыргызстан, интегрирование их в единое правовое и культурное пространство страны. Такие цели преследует и образованный не так давно при ДСМР Центр правовой защиты и культурной адаптации мигрантов, о важности которой тоже шла речь во время встречи в кыргызской дипмиссии.