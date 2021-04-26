Тротуар вдоль правительственной трассы загажен лошадиным пометом

Похоже, славный город Бишкек превращается в село. Иначе как объяснить тот факт, что популярные пешеходные зоны в южной части столицы используются для прогона скота, после которого остаются нелицеприятные следы. И все это вдоль трассы, по которой ездит президент.

После завершения строительства кольцевой велодорожки и тротуара вдоль Южной магистрали, улицы Байтик Баатыра и проспекта Чингиза Айтматова это место обрело повышенную популярность среди горожан. Практически в любое время дня и в любую погоду здесь проводят досуг или занимаются спортом тысячи жителей Бишкека.

Однако едва ли не с первых дней посетители пешеходной зоны стали жаловаться, что часто здесь прогоняют крупный и мелкий скот. Причем непонятен маршрут. Если гонят из верхних сел в Бишкек, то это не логично, так как пастбищ в столице, как не трудно догадаться, нет. Если наоборот, то тоже возникает вопрос, откуда в городе взялись фермерские хозяйства. Так как владельцы частных подворий, расположенных на территории столицы, даже птицу не всегда держат, не то, чтобы баранов или, тем более, коров и лошадей.

Но не смотря на многочисленные жалобы горожан, ничего не поменялось. А потому прогуливающиеся люди и проезжающие велосипедисты должны обходить и обруливать оставленные "мины". Хотя отследить перемещение стада и оштрафовать владельца для мэрии и правоохранительных органов не составит большого труда. В конце концов, это дело чести, так как по этой трассе ежедневно ездит первое лицо государства.

Ну и раз уж речь зашла о самом тротуаре и велодорожке, то нельзя пройти мимо нескольких моментов. Во-первых, возле лавочек на Айтматова и Байтик Баатыра нет ни одной урны. Причем на всем их протяжении от Южной магистрали до самого верха. Даже фантик от конфеты некуда выкинуть. При этом место вполне позволяет поставить мусоросборники. К слову, на Южной магистрали они есть.

Во-вторых, вдоль проспекта Айтматова лавочки преимущественно расположены с западной стороны, а не в шахматном порядке. И с той же стороны проходит велодорожка. Ну неужели нельзя было развести их по разным сторонам тротуара, что является наиболее логичным решением? Именно так сделано на Южной магистрали. А здесь же, когда на скамьях отдыхают люди, велосипедистам приходится объезжать их по пешеходной дорожке.

В общем, хорошему проекту как всегда немного не хватило грамотной реализации. Исправить это не сложно – просто перерисовать разметку и поставить урны.