Погода
$ 84.75 - 84.90
€ 101.82 - 103.32

Тротуар вдоль правительственной трассы загажен лошадиным пометом

432  1
- Сергей Швец
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Похоже, славный город Бишкек превращается в село. Иначе как объяснить тот факт, что популярные пешеходные зоны в южной части столицы используются для прогона скота, после которого остаются нелицеприятные следы. И все это вдоль трассы, по которой ездит президент.

После завершения строительства кольцевой велодорожки и тротуара вдоль Южной магистрали, улицы Байтик Баатыра и проспекта Чингиза Айтматова это место обрело повышенную популярность среди горожан. Практически в любое время дня и в любую погоду здесь проводят досуг или занимаются спортом тысячи жителей Бишкека.

Однако едва ли не с первых дней посетители пешеходной зоны стали жаловаться, что часто здесь прогоняют крупный и мелкий скот. Причем непонятен маршрут. Если гонят из верхних сел в Бишкек, то это не логично, так как пастбищ в столице, как не трудно догадаться, нет. Если наоборот, то тоже возникает вопрос, откуда в городе взялись фермерские хозяйства. Так как владельцы частных подворий, расположенных на территории столицы, даже птицу не всегда держат, не то, чтобы баранов или, тем более, коров и лошадей.

Но не смотря на многочисленные жалобы горожан, ничего не поменялось. А потому прогуливающиеся люди и проезжающие велосипедисты должны обходить и обруливать оставленные "мины". Хотя отследить перемещение стада и оштрафовать владельца для мэрии и правоохранительных органов не составит большого труда. В конце концов, это дело чести, так как по этой трассе ежедневно ездит первое лицо государства.

Ну и раз уж речь зашла о самом тротуаре и велодорожке, то нельзя пройти мимо нескольких моментов. Во-первых, возле лавочек на Айтматова и Байтик Баатыра нет ни одной урны. Причем на всем их протяжении от Южной магистрали до самого верха. Даже фантик от конфеты некуда выкинуть. При этом место вполне позволяет поставить мусоросборники. К слову, на Южной магистрали они есть.

Во-вторых, вдоль проспекта Айтматова лавочки преимущественно расположены с западной стороны, а не в шахматном порядке. И с той же стороны проходит велодорожка. Ну неужели нельзя было развести их по разным сторонам тротуара, что является наиболее логичным решением? Именно так сделано на Южной магистрали. А здесь же, когда на скамьях отдыхают люди, велосипедистам приходится объезжать их по пешеходной дорожке.

В общем, хорошему проекту как всегда немного не хватило грамотной реализации. Исправить это не сложно – просто перерисовать разметку и поставить урны.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/400068
Теги:
мусор, нарушения, Бишкек, тротуар, мэрия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
туча
26.04.2021, 13:14

Откуда? Местные джигиты катаются на лошадях, свою крутизну демонстрируют

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  