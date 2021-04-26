Бишкекские каналы завалены мусором

Большой Чуйский канал, а также искусственная речка вдоль улицы Скрябина завалены мусором. Горожане ругают за это коммунальные службы, мол, не досматривают. Но источником загрязнения, как правило, являются именно сами жители столицы.

Как известно, все водные артерии и без того постоянно заиливаются, а местами в них начинает прорастать растительность. Это приводит к затруднению протока воды. Однако все это не является столь сильным препятствием как отходы.

- Чаще всего источник мусора не те горожане, которые живут возле каналов, а случайные прохожие, либо те, кто целенаправленно сбрасывает отходы в воду или вдоль берегов, - рассказали коммунальщики. – Чего только не вытаскиваем – бутылки, мешки, пакеты, фантики. Вдоль берегов нередко выбрасывают строительный лом, например, битый кирпич, куски застывшего цемента, грунт. Особенно вдоль БЧК. Причем привозят машинами. Объем загрязнения настолько высокий, что плановых уборок не хватает. Нужно, наверное, дежурить каждый день.

Решение проблемы специалисты видят в установке камер видеонаблюдения вдоль каналов и рек. Только так можно отрезвить тех грязнуль, кто свозит к ним мусор в промышленных масштабах, если так можно выразиться.

- Ну а тех, кто бросает бутылки и обертки в каналы было бы неплохо отправлять на принудительные работы. Один день почистит такой товарищ речку лопатой и сразу отпадет желание туда что-либо кидать. А вообще это огромный пробел в воспитании. Родители не учат своих детей, что нельзя мусорить на улице. Не учат потому, что сами не сильно обезображены культурой. Поэтому еще долго нам вести войну за чистоту, - с грустью констатируют коммунальщики.