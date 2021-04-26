Иссык-кульские микрокредитные компании и малый бизнес

Дешевые кредиты - это оптимальное финансовое решение для тех, кто хочет открыть небольшой бизнес с нуля. Жителям некоторых районов Иссык–Кульской области займы с невысокой процентной ставкой вполне доступны: их выдают

микрокредитные компании, созданные при поддержке "Кумтор Голд Компани".

Эти кредиты помогают инициативным иссыккульцам успешно открывать и развивать свое дело.

Из открытых дверей небольшого строения во дворе дома жителя села Боконбаево Алишера Абдуллаева на улицу тянет ароматом свежей выпечки. Этот цех по изготовлению хлебобулочных изделий Алишер построил осенью прошлого года.

Внутри помещения каждый день, как и сейчас, кипит работа: безостановочно трудится механический тестомес, один человек в белой униформе хлопочет над формой с поднимающимся хлебом, другой ставит в печь противень с будущими круассанами.

Сам Алишер в этом действе не участвует. Он готовит к работе уличную печь, в которой выпекают самые востребованные, по словам мужчины, среди покупателей лепешки - май–токочи.

- Чтобы лепешка испеклась как следует, нужно добиться правильной температуры, - говорит мужчина, отправляя в печную топку очередную порцию соломы.

По его словам, на ура уходит вся выпечка, изготовленная у него в цехе, - не только фирменные лепешки. Каждый день из дома Алишера Абдуллаева на продажу в магазины села Боконбаево и другие населенные пункты увозят около 500 буханок стандартного полукилограммового хлеба, а также десятки килограммов сдобных булочек, круассанов и кексов.

- Развозим на своей машине по очереди с женой. Утром - выпеченный за ночь хлеб, в течение дня - сдобу, - рассказывает Алишер.

Тем временем у ворот дома тормозит потрепанная иномарка. Из автомобиля выходит молодая женщина - жена Алишера Перизат. Она как раз вернулась из магазина, куда отвозила очередную партию продукции из собственного цеха.

- Раньше мы с мужем жили в Бишкеке и работали в одной кондитерской компании. Это был интересный и полезный опыт, но всю жизнь работать на "чужого дядю" не хотели. Да и дорого в столице жить без собственного жилья. Вернулись в родное село Боконбаево. Сначала жили в квартире, о доме только мечтали и копили деньги. Когда получилось набрать нужную сумму, приобрели свое жилье и смогли открыть собственное дело, - вспоминает Перизат.

Для организации производства требовалось помещение. Семья решила взять кредит в микрокредитной компании "Тон–Финанс" под 12 процентов годовых.

- Банковский заем обошелся бы намного дороже, мы бы его просто не потянули. В "Тон–Финанс" мы получили кредит в сумме 350 тысяч сомов. Эти деньги пошли на строительство цеха, покупку тестомеса и печи, - поясняет Перизат.

Женщина с благодарностью отмечает: доступный кредит помог семье сделать рывок в лучшее будущее, где она и ее муж могут заниматься выбранным ими делом и получать стабильный доход.

- Конечно, есть конкуренты. Помимо нас, в Боконбаево выпечкой занимаются еще две семьи. Но это не проблема, скорее, наоборот. Есть стимул расти качественно и количественно. Рынок у нас немаленький, к тому же летом с наступлением туристического сезона спрос на продукцию вырастает вдвое, - уверена Перизат.

Кредитный специалист "Тон–Финанс" Амантур Солтоев семью предпринимателей называет ответственными заемщиками.

- Просрочек с выплатами у них нет. Впрочем, у нас все клиенты такие. Прошлый год, несмотря на пандемию, мы закрыли со стопроцентной возвратностью, - констатирует представитель микрокредитной компании.

В 2020 г. "Тон–Финанс" выдал кредитов на 58 миллионов сомов. При этом, по словам Солтоева, только четвертая часть заемщиков компании более чем из 400 человек воспользовалась правом пролонгировать выплаты на три месяца.

- Более или менее серьезные трудности были у пяти заемщиков, но к концу года они поправили свои дела и смогли произвести выплаты по кредиту в срок, - говорит Солтоев.

Кредитный портфель компании "Тон–Финанс", созданной в 2011 г. при финансовой поддержке "Кумтора", составляет 87 миллионов сомов. У "Балыкчы–Финанс", также появившейся на свет благодаря одному из самых крупных производственных предприятий страны, на 25 миллионов меньше. Однако это не мешает микрофинансовой организации развиваться самой и помогать расти предпринимателям из числа жителей Балыкчы.

В феврале частный предприниматель Гульназ Калыгулова получила в "Балыкчы–Финанс" уже второй заем. Первый кредит в размере 250 тысяч сомов она брала несколько лет назад на открытие летнего кафе и мини–пекарни. Тогда женщина досрочно погасила все свои обязательства перед микрофинансовой организацией.

Недавно у нее созрела новая бизнес–идея. Она решила открыть цех по пошиву постельного белья. В собственности у семьи Гульназ уже было подходящее помещение, требовавшее ремонта. После того как здание привели в порядок, понадобилось оборудование.

- На швейные машинки денег не было. Пошла за кредитом, получила 500 тысяч сомов. Этих средств хватило на покупку оборудования, а также на приобретение ткани и фурнитуры для пошива первой партии белья, - говорит Гульназ.

Сейчас цех работает стабильно. На небольшом производстве трудятся восемь человек. Ежедневный заработок каждой швеи составляет около 600 сомов, что, по балыкчынским меркам, очень даже неплохо.

- В месяц мы выпускаем примерно сто комплектов постельного белья. Нашу продукцию забирают и реализуют местные перекупщики, - говорит Гульназ.

Бизнесвумен открыла и собственную точку продажи в местном гипермаркете.

- Наши изделия ценятся среди покупателей, поскольку мы тщательно отслеживаем качество товара, - рассказывает женщина.

В перспективе, планирует Гульназ Калыгулова, количество швей вырастет до 20 человек, а ассортимент продукции расширится. Женщина верит, что все получится, поскольку, считает она, в Балыкчы имеется одно из самых важных условий развития малого и среднего бизнеса - доступное и недорогое кредитование.

Василиса МИХАЙЛОВА.