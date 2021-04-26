В КР судей обучили рассмотрению дел с экстремистской направленностью

Cостоялся тренинг для судей местных судов Кыргызстана: "Рассмотрение уголовных дел, связанных с терроризмом и экстремизмом в Кыргызской Республике". Об этом сообщает ПРООН КР.

Целью тренинга является совершенствование судебной практики по вопросам рассмотрения уголовных дел по 14 статьям Уголовного кодекса КР по преступлениям террористического и экстремистского характера. В тренинге приняли участие 16 судей местных судов Кыргызской Республики, которые в последующем будут проводить тренинги для своих коллег в режиме онлайн.

- Тренинговый модуль был разработан на основе исследования судебной практики по преступлениям, связанным с экстремисткой и террористической деятельностью, а так же, включен в учебный план Высшей школы правосудия на 2021 год, что стало основанием для включения проводимого тренинга в комплекс обязательных мероприятий для судей местных судов.

Участники ознакомились с теоретической информацией проявлений экстремизма и терроризма, международными нормами и национальным законодательством по данной теме, охватили статистические данные и рекомендации по назначению экспертиз. В завершении тренинга участники закрепили свои знания практическими занятиями. Лекторами тренинга выступили судья Бишкекского городского суда Анара Омуралиева и эксперт-религиовед Индира Асланова.

Исполнительный Директор Общественного объединения "Кыргызская ассоциация женщин-судей" Зульфия Турумбекова отметила:

"Исследование выявило некоторые моменты по назначению экспертиз и вынесению решений, в частности, судьи выносили свои решения на основе экспертизы лингвистов, где вопросы правового характера ставились перед экспертами лингвистами. Такая практика, когда экспертизы проводили не профильные эксперты, снижает качество принимаемых судами решений. Однако, предлагаемое пособие рассматривает также правильный порядок назначения и проведения экспертиз, что представляет собой полезную информацию для судей. Далее будут проведены еще три онлайн курса для 45 судей со всей страны".

Мероприятие организовано Общественным объединением "Кыргызская ассоциация женщин-судей" совместно с Верховным судом КР, Высшей школой правосудия при Верховном суде КР при финансовой

поддержке Фонда миростроительства ООН, Представительства Европейского Союза в Кыргызской Республике, и ПРООН в КР. Тренинг прошел в рамках проектов ПРООН "Инклюзивное управление и система правосудия для предотвращения насильственного экстремизма" и "Повышение устойчивости к насильственному экстремизму в Азии (STRIVE финансируемого Европейским союзом в рамках Совместного партнерства ЕС- ООН.