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Ушел из жизни академик НАН КР Аскар Какеев. Некролог

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- Оксана Гут
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25 апреля 2021 года на 86 году ушел из жизни академик НАН КР, доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой философии КРСУ Аскар Чукутаевич Какеев.

Академик А. Какеев был неординарной личностью. В нем органично сочетались таланты ученого, педагога и государственного деятеля.

Академик Аскар Какеев был признанным авторитетом в области истории философии. Становление философской мысли в Кыргызстане, история философии в Кыргызстане во второй половине XX века – этим значимым проблемам посвящены его многочисленные публикации.

Аскара Чукутаевича отличала способность увязывать академизм с анализом вызовов быстротекущей жизни. Проблемы открытого общества, трансформация традиционного общества в техногенную цивилизацию – вот лишь некоторые вопросы, являющиеся предметом его осмысления.

Особое значение А. Какеев придавал интеграционным процессам в развитии науки. Так, в течение длительного времени он сотрудничал с руководителем кафедры истории и культурологии КРСУ, академиком НАН КР В. Плоских. Результатом их творческого сотрудничества являются издания, посвященные осмыслению проблем истории кыргызской государственности, подвигам кыргызстанцев в годы Великой Отечественной

войны, восстанию 1916 г. и др.

Педагогическая деятельность А. Какеева началась после окончания им аспирантуры Института философии и права Академии наук Киргизской ССР. В 1966-1968 гг. А. Какеев преподавал на кафедре философии Института философии и права Академии наук Киргизской ССР. В 1968-1984 гг. – заведовал кафедрой философии и научного коммунизма Киргизского сельскохозяйственного института. С 1993 г. он вел педагогическую работу в качестве профессора философии в Кыргызско-Российском Славянском университете. Даже будучи министром образования, науки и культуры Кыргызской Республики (1993-1998 гг.), А. Какеев продолжал преподавательскую деятельность.

Академик А. Какеев вместе с профессором В. Тутлисом является автором уникальной для всего постсоветского пространства идеи введения в практику преподавания на всех факультетах университета, для студентов всех специальностей двух параллельных спецкурсов – "Истории кыргызской философской и социально-политической мысли" и "Истории русской философии".

В 2010 году А. Какеев был назначен заведующим философским отделением и кафедрой философии науки КРСУ. За прошедшие годы кафедры философского отделения успешно перешли на уровневую систему образования, была подтверждена лицензия на образовательную деятельность по научным специальностям "Онтология и теория познания", "История философии" и "Социальная философия" очной и заочной форм обучения для аспирантов.

Заслуги Аскара Чукутаевича отмечены орденом "Знак Почета", орденом "Манас" III степени. Заслуженный деятель науки КР, лауреат Государственной премии Кыргызской Республики в области науки и техники, лауреат академической премии имени И.Ахунбаева А. Какеев награжден университетской медалью "За заслуги перед КРСУ", ему также присвоено звание "Заслуженный профессор КРСУ".

По случаю тяжелой, невосполнимой утраты ректорат и профессорско-преподавательский состав КРСУ выражают глубокое соболезнование родным и близким Аскара Какеева. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.


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URL: https://www.vb.kg/400076
Теги:
образование, Кыргызстан, КРСУ, некролог, Академия наук
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