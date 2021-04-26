Ушел из жизни академик НАН КР Аскар Какеев. Некролог

25 апреля 2021 года на 86 году ушел из жизни академик НАН КР, доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой философии КРСУ Аскар Чукутаевич Какеев.

Академик А. Какеев был неординарной личностью. В нем органично сочетались таланты ученого, педагога и государственного деятеля.

Академик Аскар Какеев был признанным авторитетом в области истории философии. Становление философской мысли в Кыргызстане, история философии в Кыргызстане во второй половине XX века – этим значимым проблемам посвящены его многочисленные публикации.

Аскара Чукутаевича отличала способность увязывать академизм с анализом вызовов быстротекущей жизни. Проблемы открытого общества, трансформация традиционного общества в техногенную цивилизацию – вот лишь некоторые вопросы, являющиеся предметом его осмысления.

Особое значение А. Какеев придавал интеграционным процессам в развитии науки. Так, в течение длительного времени он сотрудничал с руководителем кафедры истории и культурологии КРСУ, академиком НАН КР В. Плоских. Результатом их творческого сотрудничества являются издания, посвященные осмыслению проблем истории кыргызской государственности, подвигам кыргызстанцев в годы Великой Отечественной

войны, восстанию 1916 г. и др.

Педагогическая деятельность А. Какеева началась после окончания им аспирантуры Института философии и права Академии наук Киргизской ССР. В 1966-1968 гг. А. Какеев преподавал на кафедре философии Института философии и права Академии наук Киргизской ССР. В 1968-1984 гг. – заведовал кафедрой философии и научного коммунизма Киргизского сельскохозяйственного института. С 1993 г. он вел педагогическую работу в качестве профессора философии в Кыргызско-Российском Славянском университете. Даже будучи министром образования, науки и культуры Кыргызской Республики (1993-1998 гг.), А. Какеев продолжал преподавательскую деятельность.

Академик А. Какеев вместе с профессором В. Тутлисом является автором уникальной для всего постсоветского пространства идеи введения в практику преподавания на всех факультетах университета, для студентов всех специальностей двух параллельных спецкурсов – "Истории кыргызской философской и социально-политической мысли" и "Истории русской философии".

В 2010 году А. Какеев был назначен заведующим философским отделением и кафедрой философии науки КРСУ. За прошедшие годы кафедры философского отделения успешно перешли на уровневую систему образования, была подтверждена лицензия на образовательную деятельность по научным специальностям "Онтология и теория познания", "История философии" и "Социальная философия" очной и заочной форм обучения для аспирантов.

Заслуги Аскара Чукутаевича отмечены орденом "Знак Почета", орденом "Манас" III степени. Заслуженный деятель науки КР, лауреат Государственной премии Кыргызской Республики в области науки и техники, лауреат академической премии имени И.Ахунбаева А. Какеев награжден университетской медалью "За заслуги перед КРСУ", ему также присвоено звание "Заслуженный профессор КРСУ".

По случаю тяжелой, невосполнимой утраты ректорат и профессорско-преподавательский состав КРСУ выражают глубокое соболезнование родным и близким Аскара Какеева. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.