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Президент Садыр Жапаров сегодня выступит на 77-й сессии ЭСКАТО

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- Бакыт Басарбек
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 26 апреля, примет участие в открытии 77-й сессии Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), которая состоится в г. Бангкок (Таиланд) в формате видеоконференции. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Глава государства выступит с приветственным словом, в котором отразит видения о дальнейшем развитии Организации и выработке совместных решений по укреплению экономического сотрудничества в регионе во время пандемии коронавирусной инфекции.

В мероприятии примут участие лидеры стран-участниц ЭСКАТО.

77-я сессия ЭСКАТО пройдет с 26 по 29 апреля 2021 года и будет посвящена теме "Восстановление после кризиса по принципу "лучше, чем было" на основе регионального сотрудничества в Азиатско- Тихоокеанском регионе".

Начало в 12:00 по бишкекскому времени на youtube-канале United Nations ESCAP.


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URL: https://www.vb.kg/400079
Теги:
Садыр Жапаров, Тайланд
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