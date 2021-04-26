В России рост цен на продукты за март обогнал даже инфляцию

Цены в России на социально значимые продукты подорожали в марте на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – это почти в три раза выше официального уровня инфляции, отмечают авторы исследования аудиторско-консалтинговой компании Finexpertiza, пишут "Ведомости".

Утвержденный правительством список состоит из 24 социально значимых продуктов.

- Если в январе и феврале 2021 года средневзвешенный рост цен на все эти товары составил 13,3% и 15,4% соответственно, то в марте этот показатель достиг 15,6%. Больше всего подорожали картофель (на 58,9%), морковь (47,6%), сахар (44,7%), яйца (32,3%), гречневая крупа (34,8%) и подсолнечное масло (26,9%). По всем этим товарам рост цен в марте по сравнению с февралем был существеннее, чем в феврале по отношению к январю, - говорится в информации.

Как отмечается, быстрее всего продукты дорожают в Пензенской, Рязанской, Липецкой, Воронежской, Калужской, Нижегородской областях, а также в Северной Осетии, Чувашии, Кабардино-Балкарии и Марий Эл. В этих российских регионах стоимость социально значимых продуктов увеличилась на 19–21%.